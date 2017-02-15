Серена Уильямс, Возняцки и Бушар снялись в купальниках для Sports Illustrated

Первая ракетка мира Серена Уильямс, экс-первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки и финалистка «Уимблдона»-2014 Эжени Бушар снялись в купальниках для ежегодного тематического выпуска Sports Illustrated (Swimsuit Issue).

Для Уильямс и Возняцки это уже не первая фотосессия для Swimsuit Issue, а Бушар в таком мероприятии приняла участие впервые.

Фото – в блоге «Глаз Народа».