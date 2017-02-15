Серена Уильямс, Возняцки и Бушар снялись в купальниках для Sports Illustrated
Первая ракетка мира Серена Уильямс, экс-первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки и финалистка «Уимблдона»-2014 Эжени Бушар снялись в купальниках для ежегодного тематического выпуска Sports Illustrated (Swimsuit Issue).
Для Уильямс и Возняцки это уже не первая фотосессия для Swimsuit Issue, а Бушар в таком мероприятии приняла участие впервые.
.@serenawilliams, @CaroWozniacki and @geniebouchard are all featured in #SISwim 2017! https://t.co/RoJnRWDexS pic.twitter.com/Kg9rYFY85u— SI Tennis (@SI_Tennis) 15 февраля 2017 г.
Фото – в блоге «Глаз Народа».
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.