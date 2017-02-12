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    Перед матчем Кубка Федерации США – Германия был исполнен нацистский гимн

    Теги сборная США жен Кубок Федерации происшествия USTA сборная Германии жен Андреа Петкович

    На открытии четвертьфинала Кубка Федерации между США и Германией на Гавайях была исполнена версия немецкого гимна, начинающаяся со слов «Германия, Германия превыше всего», ассоциирующаяся с Третьим рейхом.

    Андреа Петкович позднее прокомментировала инцидент словами: «Это было худшее, что со мной когда-либо происходило: ужасно и шокирующе, особенно в США в 2017-м. Ужасное невежество и неуважение».

    Ассоциация тенниса США принесла извинения за происшествие: «Мы не хотели проявить никакого неуважения. Это больше не повторится, и во второй день будет исполнена правильная версия гимна».

    В первый день встречи был сыгран только один матч, в котором Петкович проиграла Элисон Риск, прежде чем второй между Коко Вандевей и Юлией Гергес был приостановлен из-за дождя.

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