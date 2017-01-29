Чемпион Australian Open Роджер Федерер поделился впечатлениями от своего 18-го титула «Большого шлема» и первого – за пять лет.

– Насколько для вас важно, что этой победой вы увеличили свой шлемовый задел перед вашими преследователями?

– Это последнее, что для меня имеет значение. Главное – что я вернулся, что снова сыграл эпический матч против Рафы и сделал это в Австралии, которая много для меня сделала в лице Питера Картера, и Тони Роча, и всех болельщиков, которые меня тут поддерживают. Что снова выиграл «Шлем» спустя почти пять лет.

Это для меня имеет значение. А подсчет «Шлемов» – нет.

– Что позволило вам отыграть брейк в пятом?

– Я сказал себе играть свободно. Мы с Северином и Иваном обсуждали это перед матчами. Что надо играть в мяч, а не против соперника. Действовать раскрепощенно, идти на мяч, играть смело и получать с этого дивиденды. Это было правильное решение.

– Он, наверное, ваш главный соперник. Что для вас значит выиграть этот титул именно у него?

– Рафа действительно сыграл в моей карьере уникальную роль. Он сделал меня лучше. Он и еще пара игроков оказали на мою игру самое большое влияние, потому что он представляет для меня особенную трудность. Я не стесняюсь говорить об этом: для меня по-прежнему самое большое испытание – это матчи против Рафы. Так что, конечно, это нечто особенное. Тем более, я не обыгрывал его в финале «Шлема» очень давно – с «Уимблдона»-2007.

Как я сказал на корте, я был бы доволен и финалом, так что мне потребуется чуть больше времени, чтобы осознать это. Приеду в Швейцарию и там подумаю: вау. Мне трудно сравнить этот финал с чем-то, кроме, пожалуй, «Ролан Гаррос»-2009, к которому я шел очень долго, пытался, проигрывал. Ощущения похожие.

– Это ваш первый «Шлем» с Иваном Любичичем в качестве тренера. Каково это?

– Для всей команды это большое событие. Для Ивана это был первый финал за обе его карьеры: и игрока, и тренера. Он весь день очень нервничал, а я его успокаивал. (Улыбается.) То же самое и в физио. Те, для кого подобная ситуация в новинку, переживают ее немного иначе. Северин вот был совершенно на расслабленном.

То, что мы это сделали, прекрасно. Для меня моя команда – это не просто мой тренер, мой физио. Они все мои друзья. Мы провели вместе очень много времени, строили план того, как я вернусь в оптимальное состояние, что мне потребуется, чтобы снова выиграть «Шлем». И вот мы это сделали. Так что будем сегодня праздновать, как рок-звезды. За это могу поручиться.

– Пэт Кэш сказал, что медицинский перерыв – это жульничество в рамках правил. Можете рассказать о своем.

– Я уже говорил после полуфинала о том, что нога меня беспокоит со второго круга. Сегодня я начал чувствовать дискомфорт во втором сете, а в третьем он поднялся в область паха. Так что я сказал себе, что правила позволяют мне попросить помощь. И да, я считаю, что нельзя использовать правила для того, чтобы получать неспортивное преимущество. Думаю, я последние 20 лет выступаю в этом ключе.

Так что критиковать меня за перерывы в этих двух матчах – это немного чересчур. Я последний человек, который вообще вызовет врача на корт. Так что не знаю, что я сделал не так.

– Мы знаем, что вас уже десять лет провожают на пенсию...

– Семь.

– Как нам относиться к тому, что на корте вы сказали: «Если я вернусь в следующем году»?

– Я не смогу играть в теннис вечно. Если я вдруг получу травму, я могу пропустить турнир в следующем году. Кто знает.

Я имел в виду, что никогда не знаешь, когда сыграешь свой следующий «Шлем», и сыграешь ли вообще. Просто в тот момент я выразил свои ощущения. Нет никакой идеи о том, что это был мой последний Australian Open. Наоборот, я надеюсь сюда вернуться. Просто ты можешь только надеяться.

– Как Роджер Федерер в нынешнем возрасте празднует?

– Сейчас у меня больше опыта. Мы не приходим абы куда в поисках абы чего – у нас организованная вечеринка. Преимущество большой команды в том, что это готовая вечеринка – людей достаточно. Меня сопровождает много народу, и у меня есть друзья из местных, так что народу будет от 20 до 40 человек. Большая вечеринка всегда веселее маленькой. Уверен, будет весело.

Мне, кстати, нравилось, когда финал играли днем. Как в 2004-м, когда я не освобождался после него в два часа ночи. А мне еще на допинг-контроль идти.