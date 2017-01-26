Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала то, что канал не показывает Australian Open.

«Вообще не переживаю по этому поводу. Теннис по цифрам пока не выходит на качественно новый уровень. Не всегда понятно, когда именно матч начнется, а когда закончится. Если ты поставил теннис в расписание, то разрушил всю сетку вещания.

Третий сет, четвертый, пятый, буллиты в хоккее, добавленное время – это смерть для эфирной сетки вещания любого федерального канала. Мы ведь не можем включить в телепрограмму следующую трансляцию и четко планировать эфир! И, в конце концов, теннис в России пока массовая аудитория не смотрит. Нам нужно его развивать, но развивать вместе с федерацией и другими заинтересованными сторонами» — сказала Канделаки.