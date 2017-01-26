Генеральный продюсер Тина Канделаки рассказала о желании приобрести трансляции чемпионата Китая по футболу.

«Очень этого хочется! Мне кажется, там будет интересно, но боюсь, что одни Халк с Витцелем его не вытянут. Хотя то, как системно они вкладываются, говорит о том, что это будет зрелище.

Визуально китайский чемпионат не станет сразу большим событием на ТВ, но пропускать его не надо – стоит держать руку на пульсе», – сказала Канделаки.

«Нас интересуют только деньги». Китаец, который меняет спорт