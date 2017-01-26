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    Тина Канделаки: «Очень хочется показывать на «Матч ТВ» чемпионат Китая»

    Теги телевидение высшая лига Китай Матч ТВ Тина Канделаки

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала о желании приобрести трансляции чемпионата Китая по футболу.

    «Очень этого хочется! Мне кажется, там будет интересно, но боюсь, что одни Халк с Витцелем его не вытянут. Хотя то, как системно они вкладываются, говорит о том, что это будет зрелище.

    Визуально китайский чемпионат не станет сразу большим событием на ТВ, но пропускать его не надо – стоит держать руку на пульсе», – сказала Канделаки.

    «Нас интересуют только деньги». Китаец, который меняет спорт

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