Денис Истомин о победе над Джоковичем: «Мам, мы молодцы»

117-я ракетка мира Денис Истомин (WC), во втором круге Открытого чемпионата Австралии обыгравший шестикратного чемпиона Новака Джоковича (2) 7:6, 5:7, 2:6, 7:6, 6:4, во второй раз за 34 карьерные встречи обыграл соперника из Топ-10 и впервые – Джоковича.

30-летний Истомин, попавший в сетку Australian Open как победитель регионального розыгрыша wild card, выполнил за матч 68 ударов навылет при 72 ошибках (63-61 у Джоковича) и повторил свой лучший результат в Мельбурне.

Уроженец Оренбурга Истомин всю карьеру выступает за Узбекистан и тренируется под руководством матери Клавдии. На турнирах «Большого шлема» дважды играл в 1/8 финала, в рейтинге поднимался на 33-е место. Обладатель одного одиночного и трех парных титулов ATP.

«Во-первых, я сочувствую Новаку. Но я сегодня так хорошо сыграл. Я сам себя сегодня удивил. Хочу поблагодарить мою команду. Мам, мы молодцы.

У меня столько эмоций сейчас, что я еле сдерживаюсь. Играть было тяжело. В третьем сете у меня начало сводить ногу, так что не знаю даже, как выдержал. Это моя самая большая победа, и она очень много для меня значит, потому что теперь я чувствую, что могу играть с топами на одном уровне».

В третьем круге Истомин сыграет с Пабло Каррено-Бустой (30).