Рублев впервые вышел во второй круг «Шлема» и сыграет с Марреем

19-летний россиянин Андрей Рублев, на Australian Open обыгравший Лу Ен-Хсунь из Тайваня со счетом 4:6, 6:3, 7:6, 6:3, впервые в карьере вышел во второй круг турнира «Большого шлема». Для Рублева это второе выступление в основной сетке «Шлема» – первое было на US Open-2015, а в прошлом году он ни разу не прошел квалификацию (что ему удалось в этом году в Мельбурне).

Во втором круге россиянин сыграет с первой ракеткой мира шотландцем Энди Марреем.