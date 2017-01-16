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    Рублев впервые вышел во второй круг «Шлема» и сыграет с Марреем

    Теги Australian Open Лу Ен-Хсунь ATP Андрей Рублев

    19-летний россиянин Андрей Рублев, на Australian Open обыгравший Лу Ен-Хсунь из Тайваня со счетом 4:6, 6:3, 7:6, 6:3, впервые в карьере вышел во второй круг турнира «Большого шлема». Для Рублева это второе выступление в основной сетке «Шлема» – первое было на US Open-2015, а в прошлом году он ни разу не прошел квалификацию (что ему удалось в этом году в Мельбурне).

    Во втором круге россиянин сыграет с первой ракеткой мира шотландцем Энди Марреем.

     

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