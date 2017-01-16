Испанец Николас Альмагро, снявшийся с матча первого круга Australian Open против Жереми Шарди после 23 минут игры при счете 0:4, отверг предположение о том, что он вышел на корт только для того, чтобы получить призовые за первый круг (50 000 долларов).

«У меня есть больше десяти миллионов долларов», – заявил теннисист.

Напомним, в этом году в АТР введено правило, согласно которому игрок может сняться с первого круга основной сетки турнира, но все равно получит призовые (а заменивший его лаки-лузер получит призовые только в случае победы). Однако это правило не действует на турнирах «Большого шлема», которые проводятся ITF.