Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Николас Альмагро: «Призовые за первый круг? У меня есть больше десяти миллионов долларов»

    Теги Николас Альмагро Australian Open ATP

    Испанец Николас Альмагро, снявшийся с матча первого круга Australian Open против Жереми Шарди после 23 минут игры при счете 0:4, отверг предположение о том, что он вышел на корт только для того, чтобы получить призовые за первый круг (50 000 долларов).

    «У меня есть больше десяти миллионов долларов», – заявил теннисист.

    Напомним, в этом году в АТР введено правило, согласно которому игрок может сняться с первого круга основной сетки турнира, но все равно получит призовые (а заменивший его лаки-лузер получит призовые только в случае победы). Однако это правило не действует на турнирах «Большого шлема», которые проводятся ITF.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться