Кербер может потерять первую строчку рейтинга по итогам Australian Open

22-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс по итогам Australian Open может сместить действующую чемпионку Анжелик Кербер с первой строчки рейтинга.

Если Кербер не дойдет до четвертого круга, то Уильямс для возвращения на первую строчку рейтинга будет достаточно финала. Если Кербер дойдет до четвертого круга, то Уильямс нужно выиграть титул при условии, что Кербер не дойдет до финала. Если Кербер дойдет до финала, то останется первой ракеткой мира, независимо от результата Уильямс.