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    Брисбен (WTA). 1/2 финала. Свитолина встретится с Плишковой, Мугуруса не доиграла матч с Корне

    Теги результаты WTA Brisbane International

    В полуфинале турнира в Брисбене Гарбинье Мугуруса не смогла доиграть матч против Ализе Корне, а Элина Свитолина встретится с Каролиной Плишковой.

    Brisbane International

    Брисбен, Австралия

    1 – 7 января 2017

    Premier

    Призовой фонд – 890 100 долларов

    Открытые корты, хард

    Полуфинал

    Элина Свитолина (Украина) Каролина Плишкова (Чехия)
    Дата проведения
    6 января, 13.00
    Онлайн матча

     

    Ализе Корне (Франция) Гарбинье Мугуруса (Испания)
    4:1
    Дата проведения
    6 января, 07.34
    Онлайн матча

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