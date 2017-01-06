В полуфинале турнира в Брисбене Гарбинье Мугуруса не смогла доиграть матч против Ализе Корне, а Элина Свитолина встретится с Каролиной Плишковой.

Brisbane International



Брисбен, Австралия

1 – 7 января 2017

Premier

Призовой фонд – 890 100 долларов

Открытые корты, хард

Полуфинал