Брисбен (WTA). 1/2 финала. Свитолина встретится с Плишковой, Мугуруса не доиграла матч с Корне
В полуфинале турнира в Брисбене Гарбинье Мугуруса не смогла доиграть матч против Ализе Корне, а Элина Свитолина встретится с Каролиной Плишковой.
Brisbane International
Брисбен, Австралия
1 – 7 января 2017
Premier
Призовой фонд – 890 100 долларов
Открытые корты, хард
Полуфинал
- Дата проведения
- 6 января, 13.00
- Дата проведения
- 6 января, 07.34
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