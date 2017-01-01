В первом круге турнира в Брисбене Елена Веснина проиграла Ализе Корне, Екатерина Макарова – Мисаки Дои, а Дарья Касаткина обыграла Ирину Бегу.

Brisbane International



Брисбен, Австралия

1 – 7 января 2017

Premier

Призовой фонд – 890 100 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Кристина Макхейл (США) – Сара Эррани (Италия) – 6:3, 6:3

Шелби Роджерс (США) – Эжени Бушар (Канада) – 6:2, 2:6, 6:1

Ализе Корне (Франция) – Елена Веснина (Россия) – 3:6, 6:4, 7:6

Каролина Плишкова (Чехия) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:3, 6:1

Дарья Касаткина (Россия) – Ирина Бегу (Румыния) – 6:3, 6:3

Мисаки Дои (Япония) – Екатерина Макарова (Россия) – 7:6, 6:4