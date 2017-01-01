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    Брисбен (WTA). Касаткина вышла во второй круг, Веснина, Макарова выбыли

    Теги результаты WTA Brisbane International

    В первом круге турнира в Брисбене Елена Веснина проиграла Ализе Корне, Екатерина Макарова – Мисаки Дои, а Дарья Касаткина обыграла Ирину Бегу.

    Brisbane International

    Брисбен, Австралия

    1 – 7 января 2017

    Premier

    Призовой фонд – 890 100 долларов

    Открытые корты, хард

    Первый круг

    Кристина Макхейл (США) – Сара Эррани (Италия) – 6:3, 6:3

    Шелби Роджерс (США) – Эжени Бушар (Канада) – 6:2, 2:6, 6:1

    Ализе Корне (Франция) – Елена Веснина (Россия) – 3:6, 6:4, 7:6

    Каролина Плишкова (Чехия) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:3, 6:1

    Дарья Касаткина (Россия) – Ирина Бегу (Румыния) – 6:3, 6:3

    Мисаки Дои (Япония) – Екатерина Макарова (Россия) – 7:6, 6:4

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