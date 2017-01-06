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    Кубок Хопмана. Федерер обыграл Гаске, США вышли в финал

    Теги результаты Кубок Хопмана ITF

    Кубок Хопмана

    Перт, Австралия

    1 – 7 января 2017

    Выставочный турнир

    Открытые корты, хард

    Групповой этап

    Группа А

    Франция – Германия – 2:1

    Ришар Гаске (Франция) – Александр Зверев (Германия) – 7:5, 6:3

    Андреа Петкович (Германия) – Кристина Младенович (Франция) – 6:2, 6:1

    Кристина Младенович/ Ришар Гаске (Франция) – Андреа Петкович/ Александр Зверев (Германия) – 4:2, 4:1

    Швейцария – Великобритания – 3:0

    Роджер Федерер (Швейцария) – Дэн Эванс (Великобритания) – 6:3, 6:4

    Белинда Бенчич (Швейцария) – Хизер Уотсон (Великобритания) – 7:5, 3:6, 6:2

    Белинда Бенчич/ Роджер Федерер (Швейцария) – Хизер Уотсон/ Дэн Эванс (Великобритания) – 4:0, 4:1

    Франция – Великобритания – 3:0

    Кристина Младенович (Франция) – Хизер Уотсон (Великобритания) – 6:4, 5:7, 6:3

    Ришар Гаске (Франция) – Дэн Эванс (Великобритания) – 6:4, 6:2

    Кристина Младенович/ Ришар Гаске (Франция) – Хизер Уотсон/ Дэн Эванс (Великобритания) – 4:3, 4:3

    Швейцария – Германия – 2:1

    Александр Зверев (Германия) – Роджер Федерер (Швейцария) – 7:6, 6:7, 7:6

    Белинда Бенчич (Швейцария) – Андреа Петкович (Германия) – 6:3, 6:4

    Белинда Бенчич/ Роджер Федерер (Швейцария) – Андреа Петкович/ Александр Зверев (Германия) – 4:1, 4:2

    Германия – Великобритания – 2:1

    Хизер Уотсон (Великобритания) – Андреа Петкович (Германия) – 6:2, 7:6

    Александр Зверев (Германия) – Дэн Эванс (Великобритания) – 6:4, 6:3

    Андреа Петкович/ Александр Зверев (Германия) – Хизер Уотсон/ Дэн Эванс (Великобритания) – 4:2, 4:2

    Швейцария – Франция – 1:0

    Роджер Федерер (Швейцария) – Ришар Гаске (Франция) – 6:1, 6:4

    Белинда Бенчич (Швейцария) – Кристина Младенович (Франция)

    Белинда Бенчич/ Роджер Федерер (Швейцария) – Кристина Младенович/ Ришар Гаске (Франция) 

    Группа B

    Чехия – США – 0:3

    Джек Сок (США) – Адам Павласек (Чехия) – 7:5, 3:6, 6:3

    Коко Вандевей (США) – Люция Градецка (Чехия) – 6:4, 6:2

    Коко Вандевей/ Джек Сок (США) – Люция Градецка/ Адам Павласек (Чехия) – 2:4, 4:2, 4:1

    Австралия – Испания – 1:2

    Ник Киргиос (Австралия) – Фелисиано Лопес (Испания) – 6:3, 6:4

    Лаура Аррубаррена (Испания) – Дарья Гаврилова (Австралия) – 7:5, 6:1

    Лаура Аррубаррена/ Фелисиано Лопес (Испания) – Дарья Гаврилова/ Ник Киргиос (Австралия) – 4:0, 4:2

    США – Испания – 3:0

    Джек Сок (США) – Фелисиано Лопес (Испания) – 3:6, 6:2, 6:3

    Коко Вандевей (США) – Лаура Аррубаррена (Испания) – 6:2, 6:4

    Коко Вандевей/ Джек Сок (США) – Лаура Аррубаррена/ Фелисиано Лопес (Испания) – 4:3, 3:4, 4:3

    Австралия – Чехия – 1:2

    Ник Киргиос (Австралия) – Адам Павласек (Чехия) – 7:5, 6:4

    Люция Градецка (Чехия) – Дарья Гаврилова (Австралия) – 4:6, 6:4, 6:4

    Люция Градецка/ Адам Павласек (Чехия) – Дарья Гаврилова/ Ник Киргиос (Австралия) – 3:4, 4:3, 4:2

    Чехия – Испания – 1:2

    Люция Градецка (Чехия) – Лаура Аррубаррена (Испания) – 6:2, 6:4

    Фелисиано Лопес (Испания) – Адам Павласек (Чехия) – 7:6, 6:4

    Лаура Аррубаррена/ Фелисиано Лопес (Испания) – Люция Градецка/ Адам Павласек (Чехия) – 4:2, 4:1

    Австралия – США – 1:2

    Джек Сок (США) – Ник Киргиос (Австралия) – 6:2, 6:2

    Дарья Гаврилова (Австралия) – Коко Вандевей (США) – 6:3, 4:6, 7:5

    Коко Вандевей/ Джек Сок (США) – Дарья Гаврилова/ Мэтью Эбден (Австралия) – 4:1, 4:1

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