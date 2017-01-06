Кубок Хопмана. Федерер обыграл Гаске, США вышли в финал
Кубок Хопмана
Перт, Австралия
1 – 7 января 2017
Выставочный турнир
Открытые корты, хард
Групповой этап
Группа А
Франция – Германия – 2:1
Ришар Гаске (Франция) – Александр Зверев (Германия) – 7:5, 6:3
Андреа Петкович (Германия) – Кристина Младенович (Франция) – 6:2, 6:1
Кристина Младенович/ Ришар Гаске (Франция) – Андреа Петкович/ Александр Зверев (Германия) – 4:2, 4:1
Швейцария – Великобритания – 3:0
Роджер Федерер (Швейцария) – Дэн Эванс (Великобритания) – 6:3, 6:4
Белинда Бенчич (Швейцария) – Хизер Уотсон (Великобритания) – 7:5, 3:6, 6:2
Белинда Бенчич/ Роджер Федерер (Швейцария) – Хизер Уотсон/ Дэн Эванс (Великобритания) – 4:0, 4:1
Франция – Великобритания – 3:0
Кристина Младенович (Франция) – Хизер Уотсон (Великобритания) – 6:4, 5:7, 6:3
Ришар Гаске (Франция) – Дэн Эванс (Великобритания) – 6:4, 6:2
Кристина Младенович/ Ришар Гаске (Франция) – Хизер Уотсон/ Дэн Эванс (Великобритания) – 4:3, 4:3
Швейцария – Германия – 2:1
Александр Зверев (Германия) – Роджер Федерер (Швейцария) – 7:6, 6:7, 7:6
Белинда Бенчич (Швейцария) – Андреа Петкович (Германия) – 6:3, 6:4
Белинда Бенчич/ Роджер Федерер (Швейцария) – Андреа Петкович/ Александр Зверев (Германия) – 4:1, 4:2
Германия – Великобритания – 2:1
Хизер Уотсон (Великобритания) – Андреа Петкович (Германия) – 6:2, 7:6
Александр Зверев (Германия) – Дэн Эванс (Великобритания) – 6:4, 6:3
Андреа Петкович/ Александр Зверев (Германия) – Хизер Уотсон/ Дэн Эванс (Великобритания) – 4:2, 4:2
Швейцария – Франция – 1:0
Роджер Федерер (Швейцария) – Ришар Гаске (Франция) – 6:1, 6:4
Белинда Бенчич (Швейцария) – Кристина Младенович (Франция)
Белинда Бенчич/ Роджер Федерер (Швейцария) – Кристина Младенович/ Ришар Гаске (Франция)
Группа B
Чехия – США – 0:3
Джек Сок (США) – Адам Павласек (Чехия) – 7:5, 3:6, 6:3
Коко Вандевей (США) – Люция Градецка (Чехия) – 6:4, 6:2
Коко Вандевей/ Джек Сок (США) – Люция Градецка/ Адам Павласек (Чехия) – 2:4, 4:2, 4:1
Австралия – Испания – 1:2
Ник Киргиос (Австралия) – Фелисиано Лопес (Испания) – 6:3, 6:4
Лаура Аррубаррена (Испания) – Дарья Гаврилова (Австралия) – 7:5, 6:1
Лаура Аррубаррена/ Фелисиано Лопес (Испания) – Дарья Гаврилова/ Ник Киргиос (Австралия) – 4:0, 4:2
США – Испания – 3:0
Джек Сок (США) – Фелисиано Лопес (Испания) – 3:6, 6:2, 6:3
Коко Вандевей (США) – Лаура Аррубаррена (Испания) – 6:2, 6:4
Коко Вандевей/ Джек Сок (США) – Лаура Аррубаррена/ Фелисиано Лопес (Испания) – 4:3, 3:4, 4:3
Австралия – Чехия – 1:2
Ник Киргиос (Австралия) – Адам Павласек (Чехия) – 7:5, 6:4
Люция Градецка (Чехия) – Дарья Гаврилова (Австралия) – 4:6, 6:4, 6:4
Люция Градецка/ Адам Павласек (Чехия) – Дарья Гаврилова/ Ник Киргиос (Австралия) – 3:4, 4:3, 4:2
Чехия – Испания – 1:2
Люция Градецка (Чехия) – Лаура Аррубаррена (Испания) – 6:2, 6:4
Фелисиано Лопес (Испания) – Адам Павласек (Чехия) – 7:6, 6:4
Лаура Аррубаррена/ Фелисиано Лопес (Испания) – Люция Градецка/ Адам Павласек (Чехия) – 4:2, 4:1
Австралия – США – 1:2
Джек Сок (США) – Ник Киргиос (Австралия) – 6:2, 6:2
Дарья Гаврилова (Австралия) – Коко Вандевей (США) – 6:3, 4:6, 7:5
Коко Вандевей/ Джек Сок (США) – Дарья Гаврилова/ Мэтью Эбден (Австралия) – 4:1, 4:1
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