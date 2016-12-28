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    Ана Иванович: «Я больше не в состоянии соответствовать собственным стандартам»

    Теги Ана Иванович WTA

    Экс-первая ракетка мира 29-летняя Ана Иванович рассказала о своем решении завершить карьеру.

    «У меня есть важные новости, которые я еще нигде не сообщала, потому что считаю, что вы заслуживаете услышать это первыми.

    Нет никакого другого способа сказать это: я решила закончить карьеру теннисистки. Это было трудное решение, но в то же время мне есть чему радоваться.

    Я начала мечтать о профессиональном теннисе в пять лет, когда увидела по телевизору Монику Селеш. Мои дорогие родители всю дорогу меня поддерживали, и был период, когда я была первой ракеткой мира. В 2008-м я выиграла «Ролан Гаррос» и поднималась на высоты, о которых никогда не мечтала. Я завоевала 15 титулов WTA, трижды играла в финалах «Шлемов», финале Кубка Федерации и провела очень много памятных матчей. Не так уж плохо для простой девочки из Сербии. (Улыбается, сдерживает слезы.)

    Но профессиональный спорт требует от тебя постоянно находиться в своей лучшей физической форме, а все знают, что у меня часто случаются травмы. А я готова играть только тогда, когда в состоянии соответствовать собственным высоким стандартом. Увы, это больше не так. Поэтому пора двигаться дальше.

    Куда? Теннис всегда был моей любовью, и я продолжу быть лицом мирового спорта и здорового образа жизни. Кроме того, я постараюсь найти себя в бизнесе, индустриях моды и красоты. Также я смогу больше времени уделять своей филантропической деятельности, в том числе – совместной с ЮНИСЕФ. А помимо этого – кто знает? Могу только сказать, что я воплотила свои мечты и теперь надеюсь помочь другим сделать то же самое.

    Так что не грустите. С оптимизмом смотрите в будущее вместе со мной. Моя огромная любовь и благодарность всем, кто сделал мою жизнь такой прекрасной, какая она есть. До связи».

    Добавим, по сообщениям сербской прессы, предположения о беременности Иванович, летом вышедшая замуж за Бастиана Швайнштайгера, на прошлой неделе опровергла.

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