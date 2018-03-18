18 марта 2018, 20:30
|11.03.2018
|Динамо Киев
|1 : 0
|Верес
|08.03.2018
|Лацио
|2 : 2
|Динамо Киев
|04.03.2018
|Динамо Киев
|3 : 2
|Заря
07:44 Вадим Евтушенко: «Думаю, Цыганков уже на карандаше у итальянских клубов»|17
05:59 Гармаш об удалении в игре с «Лацио»: «Хотел спросить, почему судья позволил сопернику передвинуть мяч на 10 метров вперед»|10
00:55 «Лацио» отменил продажу билетов на матч с «Динамо» в Киеве по соображениям безопасности|42
17:50 20-летний Цыганков признан лучшим игроком недели в Лиге Европы|91
10:59 Мхитарян, Бериша, Фильо и Цыганков – претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы|22
06:52 Симоне Индзаги: «Лацио» сильнее. Нужно будет доказать это в Киеве»|11
05:06 Александр Хацкевич: «Лацио» оказывал на «Динамо» давление. В УПЛ нам таких игр не хватает»|12
00:59 Лига Европы. 1/8 финала. «Арсенал» победил «Милан», киевское «Динамо» сыграло вничью с «Лацио»|736
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