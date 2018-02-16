16 февраля 2018, 20:00
Главный судья Виталий Романов
Помощники судьи Андрей Скрипка, Игорь Алехин
Запасной судья Дмитрий Кутаков
|Шахтер
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|71
|0
|0
|
|81
|0
|1
|
|90
|0
|1
|
|90
|2
|3
|
|90
|0
|0
|
|74
|2
|0
|
|17
|0
|0
|
|20
|1
|0
|
|10
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|Черноморец Одесса
|Мин
|Г
|П
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|64
|0
|0
|
|79
|0
|0
|
|89
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|90
|0
|0
|
|2
|0
|0
|
|27
|0
|0
|
|12
|0
|0
|Запасные
|
|
|
|
|21.01.2018
|КСМС Яссы
|3 : 0
|Черноморец Одесса
|09.12.2017
|Черноморец Одесса
|3 : 3
|Звезда
|02.12.2017
|Черноморец Одесса
|1 : 1
|Заря
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