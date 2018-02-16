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    Sports.ru

    Футбол Шахтер – Черноморец Одесса

    Шахтер

    Донецк
    Текущая форма

    20 Феррейра (Марлос)

    37 Марлос (Тайсон)

    41 Феррейра (Марлос)

    52 Марлос (Алан Патрик)

    90 Коваленко (Марлос)

    Черноморец Одесса

    Одесса
    Текущая форма
    5 : 0
    завершен

    Украина. Премьер-лига. 20 тур

    16 февраля 2018, 20:00

    Главный судья Виталий Романов

    Помощники судьи Андрей Скрипка, Игорь Алехин

    Запасной судья Дмитрий Кутаков

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      Комментирует Богдан Андриюк
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