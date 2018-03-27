Товарищеские матчи (сборные)
27 марта 2018
The Hive Stadium
11:35 Иванович и Максимович вызваны в сборную Сербии на ближайшие товарищеские матчи|38
07:36 Иванович вызван в сборную Сербии на матчи с Марокко и Нигерией|6
15:05 Все сборные определились с базами на ЧМ-2018|178
23:34 Сборная Нигерии представила форму на ЧМ-2018|26
04:03 Ахмед Муса: «Нигерия намерена дойти на ЧМ-2018 до полуфинала»|14
07:05 Тренер сборной Австралии ван Марвейк – 3-й в истории, кто пробился на ЧМ с одной сборной, но поедет с другой|9
14:48 Жеребьевка Лиги наций. Россия сыграет в группе с Турцией и Швецией|267
10:34 Тренер сборной Нигерии: «Муса возвращается в ЦСКА»|262
12:36 Тренер сборной Нигерии: «Ожидаю, что Муса и Ихеаначо найдут себе другой клуб»|15
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