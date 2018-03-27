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    Футбол Нигерия – Сербия

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    Нигерия

    Текущая форма
    Сербия

    Текущая форма
    — : —
    не начался

    Товарищеские матчи (сборные)

    27 марта 2018

    The Hive Stadium

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    Новости команд

    11 марта

    11:35 Иванович и Максимович вызваны в сборную Сербии на ближайшие товарищеские матчи|38

    07:36 Иванович вызван в сборную Сербии на матчи с Марокко и Нигерией|6

    9 февраля

    15:05 Все сборные определились с базами на ЧМ-2018|178

    7 февраля

    23:34 Сборная Нигерии представила форму на ЧМ-2018|26

    27 января

    04:03 Ахмед Муса: «Нигерия намерена дойти на ЧМ-2018 до полуфинала»|14

    26 января

    07:05 Тренер сборной Австралии ван Марвейк – 3-й в истории, кто пробился на ЧМ с одной сборной, но поедет с другой|9

    24 января

    14:48 Жеребьевка Лиги наций. Россия сыграет в группе с Турцией и Швецией|267

    18 января

    10:34 Тренер сборной Нигерии: «Муса возвращается в ЦСКА»|262

    9 января

    12:36 Тренер сборной Нигерии: «Ожидаю, что Муса и Ихеаначо найдут себе другой клуб»|15



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