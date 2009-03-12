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    Иванович и Максимович вызваны в сборную Сербии на ближайшие товарищеские матчи

    Теги Спартак Зенит Бранислав Иванович премьер-лига Россия сборная Сербии товарищеские матчи (сборные) Никола Максимович

    Защитники «Зенита» Бранислав Иванович и «Спартака» Никола Максимович были вызваны главным тренером сборной Сербии Младеном Крстаичем на мартовские товарищеские матчи против Марокко (23 марта) и Нигерии (27 марта).

    Окончательный состав сборной Сербии на товарищеские матчи выглядит следующим образом:

    Вратари: Владимир Стойкович («Партизан») Предраг Райкович («Маккаби» Тель-Авив), Марко Дмитрович («Эйбар»)

    Защитники: Иванович («Зенит»), Максимович («Спартак»), Милош Велькович («Вердер»), Антонио Рукавина («Вильярреал») Душко Тошич («Бешикташ»), Александар Коларов («Рома»), Неманья Настасич («Шальке»), Иван Обрадович («Андерлехт»), Душан Баста («Лацио»), Вуядин Савич («Црвена Звезда»).

    Полузащитники: Неманья Матич («Манчестер Юнайтед»), Лука Миливоевич («Кристал Пэлас»), Душан Тадич («Саутгемптон»), Адем Льяич («Торино»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), Андрия Живкович («Бенфика»), Марко Груйич («Кардифф»), Филипп Костич («Гамбург»), Мият Гачинович («Айнтрахт» Франкфурт)

    Нападающие: Александар Митрович («Фулхэм»), Александар Прийович (ПАОК)

    Следует отметить возвращение в сборную Душана Басты, последний матч за сборную он провел в 2015 году, а также дебютный вызов центрального защитника «Црвены Звезды» Вуядина Савича.

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