Иванович и Максимович вызваны в сборную Сербии на ближайшие товарищеские матчи

Защитники «Зенита» Бранислав Иванович и «Спартака» Никола Максимович были вызваны главным тренером сборной Сербии Младеном Крстаичем на мартовские товарищеские матчи против Марокко (23 марта) и Нигерии (27 марта).
Окончательный состав сборной Сербии на товарищеские матчи выглядит следующим образом:
Вратари: Владимир Стойкович («Партизан») Предраг Райкович («Маккаби» Тель-Авив), Марко Дмитрович («Эйбар»)
Защитники: Иванович («Зенит»), Максимович («Спартак»), Милош Велькович («Вердер»), Антонио Рукавина («Вильярреал») Душко Тошич («Бешикташ»), Александар Коларов («Рома»), Неманья Настасич («Шальке»), Иван Обрадович («Андерлехт»), Душан Баста («Лацио»), Вуядин Савич («Црвена Звезда»).
Полузащитники: Неманья Матич («Манчестер Юнайтед»), Лука Миливоевич («Кристал Пэлас»), Душан Тадич («Саутгемптон»), Адем Льяич («Торино»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), Андрия Живкович («Бенфика»), Марко Груйич («Кардифф»), Филипп Костич («Гамбург»), Мият Гачинович («Айнтрахт» Франкфурт)
Нападающие: Александар Митрович («Фулхэм»), Александар Прийович (ПАОК)
Следует отметить возвращение в сборную Душана Басты, последний матч за сборную он провел в 2015 году, а также дебютный вызов центрального защитника «Црвены Звезды» Вуядина Савича.