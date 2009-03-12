Иванович и Максимович вызваны в сборную Сербии на ближайшие товарищеские матчи

Защитники «Зенита» Бранислав Иванович и «Спартака» Никола Максимович были вызваны главным тренером сборной Сербии Младеном Крстаичем на мартовские товарищеские матчи против Марокко (23 марта) и Нигерии (27 марта).

Окончательный состав сборной Сербии на товарищеские матчи выглядит следующим образом:

Вратари: Владимир Стойкович («Партизан») Предраг Райкович («Маккаби» Тель-Авив), Марко Дмитрович («Эйбар»)

Защитники: Иванович («Зенит»), Максимович («Спартак»), Милош Велькович («Вердер»), Антонио Рукавина («Вильярреал») Душко Тошич («Бешикташ»), Александар Коларов («Рома»), Неманья Настасич («Шальке»), Иван Обрадович («Андерлехт»), Душан Баста («Лацио»), Вуядин Савич («Црвена Звезда»).

Полузащитники: Неманья Матич («Манчестер Юнайтед»), Лука Миливоевич («Кристал Пэлас»), Душан Тадич («Саутгемптон»), Адем Льяич («Торино»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), Андрия Живкович («Бенфика»), Марко Груйич («Кардифф»), Филипп Костич («Гамбург»), Мият Гачинович («Айнтрахт» Франкфурт)

Нападающие: Александар Митрович («Фулхэм»), Александар Прийович (ПАОК)

Следует отметить возвращение в сборную Душана Басты, последний матч за сборную он провел в 2015 году, а также дебютный вызов центрального защитника «Црвены Звезды» Вуядина Савича.