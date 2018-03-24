Товарищеские матчи (сборные)
24 марта 2018, 05:30
Levi's Stadium
14:55 Хавбек сборной Исландии Сигурдссон может пропустить ЧМ-2018 из-за травмы связок колена|33
23:22 Александр Алаев: «Проведем самые серьезные и глубокие реформы в истории РФС»|20
23:36 Сборные России и Исландии могут провести товарищеский матч после ЧМ-2018|9
19:49 Посол: «Около 20% граждан Исландии подали заявки на билеты ЧМ-2018»|36
13:48 25 тысяч мексиканских болельщиков приедут в Россию на ЧМ-2018|31
09:10 Бьорн Сигурдарсон: «Надеюсь, болельщики «Ростова» поддержат сборную Исландии на ЧМ»|20
15:05 Все сборные определились с базами на ЧМ-2018|178
07:05 Тренер сборной Австралии ван Марвейк – 3-й в истории, кто пробился на ЧМ с одной сборной, но поедет с другой|9
17:55 В Екатеринбурге во время ЧМ-2018 откроется мобильное консульство Мексики|9
14:33 Тренер сборной Исландии: «Планируем посетить матчи «Ростова»|20
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