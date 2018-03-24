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    Футбол Мексика – Исландия

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    Мексика

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    Текущая форма
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    не начался

    Товарищеские матчи (сборные)

    24 марта 2018, 05:30

    Levi's Stadium

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    Новости команд

    12 марта

    14:55 Хавбек сборной Исландии Сигурдссон может пропустить ЧМ-2018 из-за травмы связок колена|33

    2 марта

    23:22 Александр Алаев: «Проведем самые серьезные и глубокие реформы в истории РФС»|20

    26 февраля

    23:36 Сборные России и Исландии могут провести товарищеский матч после ЧМ-2018|9

    14 февраля

    19:49 Посол: «Около 20% граждан Исландии подали заявки на билеты ЧМ-2018»|36

    13:48 25 тысяч мексиканских болельщиков приедут в Россию на ЧМ-2018|31

    10 февраля

    09:10 Бьорн Сигурдарсон: «Надеюсь, болельщики «Ростова» поддержат сборную Исландии на ЧМ»|20

    9 февраля

    15:05 Все сборные определились с базами на ЧМ-2018|178

    26 января

    07:05 Тренер сборной Австралии ван Марвейк – 3-й в истории, кто пробился на ЧМ с одной сборной, но поедет с другой|9

    25 января

    17:55 В Екатеринбурге во время ЧМ-2018 откроется мобильное консульство Мексики|9

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