Товарищеские матчи (сборные)
23 марта 2018, 22:45
Этихад Стэдиум
21:25 Италия, Польша и Португалия претендуют на проведение финала Лиги наций в 2019 году|9
00:05 Балотелли вошел в предварительный состав сборной Италии на игры с Аргентиной и Англией|19
08:48 Сборная Италии в октябре сыграет товарищеский матч с Украиной|7
18:52 Месси забил 600-й гол в карьере |130
16:00 Скончался 31-летний капитан «Фиорентины» Астори|506
14:44 Сборная Аргентины будет готовиться к матчу с Испанией на базе «Реала»|42
14:36 Массимо Каррера: «Введение лимита на легионеров могло бы стать важным шагом для итальянского футбола»|188
20:38 Паредес, Игуаин и Перотти вызваны в сборную Аргентины на матчи с Испанией и Италией|107
09:48 Федерация футбола Азербайджана: «Платить 2-3 миллиона долларов за матч с Аргентиной – это нерационально»|25
10:51 Невио Скала: «Хотел бы, чтобы Буффон играл до 90 лет, но сборной Италии нужно посмотреть вперед»|8
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