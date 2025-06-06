Бывшая хоккеистка снова взялась за клюшку — все ради горячей фотосессии🔥

Микайла Демайтер вспомнила о своем прошлом в хоккее в новой горячей фотосессии.

Бывший вратарь клуба Bluewater Hawks снова взяла клюшку в руки.

Но к 19 года страсть к главному канадскому хобби угасла, и Микайла решила радикально сменить поле деятельности.

Для начала она активно начала вести соцсети, затем подалась в модельный бизнес, а потом завела аккаунт на OnlyFans. Теперь у нее больше трех млн подписчиков в запрещенном в России инстаграме, а СМИ пишут, что она зарабатывает около 20 млн евро год.