Футболистку выгнали из клуба за публикацию откровенных снимков, теперь она зарабатывает на OnlyFans

Марселу Соарес уволили из Pelotas — бразильской команды по мини-футболу — когда руководство клуба обнаружило ее откровенные фото в сети, заявив, что девушка навлекла на клуб дурную славу.

Марсела сказала NewsX: «Я люблю мини-футбол. Но я не могу оставаться там, где пытаются контролировать то, кем я являюсь вне игры. Я никогда не переставала быть спортсменкой и никогда не проявляла неуважения к клубу. Но мне говорили, что я подаю плохой пример детям».

Новый путь Марселы дал ей больше «свободы и финансовой независимости».

21-летняя девушка добавила: «Меня осуждали, но я приобрела свободу и финансовую независимость. Сегодня я чувствую себя сильнее».

Раньше Марсела зарабатывала всего 550 реалов (71,55 фунтов ) в месяц, что едва покрывало расходы на транспортные расходы. Но всего через четыре недели на OnlyFans девушка заработала 55 000 реалов (7 155 фунтов).

Марсела сказала: «Это грустно, но я ухожу из спорта с чистой совестью. Если бы у меня была такая финансовая отдача от спорта, я бы никогда его не оставила».