«Вот что значит быть женщиной в шахматах». Гроссмейстер выложила фото с подругами на вечеринке — в комментариях 🥵

В прошлом блогерша JulesGambit занималась балетом и параллельно увлеклась шахматами. Она стала чемпионкой среди юниоров, а затем сделала небольшой перерыв. Девушка вернулась к этой игре спустя годы и решила, что может совместить два дела: шахматы и стриминг. Сейчас она популярна на Twitch и входит в топ-100 шахматисток США.

Летом прошлого года девушка опубликовала фото с подругами в вечерних платьях и оставила безобидный комментарий: «Шахматистки на отдыхе». Спустя сутки ей в сексистском стиле ответил неизвестный парень: «Что-то мне подсказывает, что ни одна из вас на самом деле не знает, как играть в шахматы».

Оригинального поста и ответа уже нет, но шахматистка сделала скрин и только сейчас выложила его: «Играть в шахматы, будучи женщиной, — это как…» На удивление, ее твит стал вирусным, набрал 3,6 млн просмотров, а сама она получила поддержку.

Вот что ей написали:

💭«Мне пришлось перепроверить, и оказалось, что я знаю 4 девушек на фото. Анна Крамлинг − дочь двух гроссмейстеров и тоже очень неплохо играет в шахматы. Немо рядом с ней — WGM (Woman Grandmaster – женщина-гроссмейстер), а также сестры Ботас. Очевидно, что те две, которых я не знаю, тоже должны быть шахматистками».

💭«Дженнифер Ю – чемпионка WGM и двукратная чемпионка США среди женщин. В настоящее время имеет рейтинг 2283, что делает ее самым высокорейтинговым игроком на фото».

💭«Что-то подсказывает мне»... Это «что-то» явно его зависть».

💭«Интересно, насколько он был уверен?»

💭«Смешно, что когда ты говоришь: «Ладно, давай тогда сыграем» и выносишь его».

💭«Каждая девушка с фотографии уничтожила бы этого парня. А потом победила бы его в шахматы».