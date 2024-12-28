«Париж 1924-го». Французский пловец показал, что произошло с его бронзовой медалью с ОИ-2024

Летняя Олимпиада 2024 года в Париже не была катастрофой, но к организаторам было довольно много вопросов. Долгое время они не могли решить проблемы с загрязненной Сеной, нехваткой продуктов и низким качество подготовленных медалей.

Причем жалобы конкретно на «бронзу» поступали еще в момент, когда ОИ были в самом разгаре. Вот что рассказывал американский скейтбордист Ниджа Хьюстон: «Эти медали выглядят великолепно, когда они совсем новые. Но после того, как я надел их на себя и немного вспотел, дал поносить друзьям на выходных, они явно не такого хорошего качества, как хотелось бы».

К чести организаторов, на все такие случаи мгновенно реагировали и заменяли дефектные изделия. Но вот прошло пару месяцев и мы видим очередное свидетельство экономии или безалаберности. Французский пловец Йоанн Н'Дойе-Бруар показал, как выглядит его бронзовая медаль, которую он завоевал в эстафете 4х100 м.

Согласимся с Н'Дойе-Бруаром: она действительно выглядит так, будто бы ее вручили не в 2024-м, а в 1924 году. Видно, что медаль заметно облезла и окислилась.

В оригинале весь комплект выглядит вот так.