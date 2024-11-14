Звезды тенниса набирают футбольную команду: два имени звучало чаще остальных – парни явно разбираются в футболе!

Звезды Итогового турнира АТР, проходящего в данный момент в Турине, разбираются не только в теннисе, но и в футболе.

Александра Зверева, Карлоса Алькараса, Каспера Рууда и Даниила Медведева попросили составить команду из пяти футболистов: голкипера, защитника, двух полузащитников и нападающих. Парни сделали уверенный выбор.

Оцените, чей состав вам ближе:

Интересно отметить, что трое из четырех теннисистов назвали Зинедина Зидана и Серхио Рамоса. Вне всяких сомнений, этих легенд большинство хотело бы видеть в своей команде.