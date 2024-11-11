Все куплено? Экс-боксер назвал бой Джейка Пола и Майка Тайсона сценарным

В субботу, 16 ноября, пройдет долгожданный бой между блогером Джейком Полом и экс-боксером тяжеловесом Майком Тайсоном. Эту встречу уже переносили, но кажется, что в этот раз все состоится точно в срок.

Некоторые болельщики и критики осудили бой. Одним из таких стал Карл Фроч, британский экс-чемпион мира во втором среднем весе. Но он пошел еще дальше и сообщил, что якобы в контракте Пола прописано, что он не может проиграть.

«Я думаю, что это сценарный бой, который продлится три или четыре раунда. Джейк Пол точно победит. Тайсон может начать хорошо, но потом свалится», − сказал он в интервью GB News.

«Пол не может проиграть. Это прописано в контракте, он не может проиграть. Он бесполезный ублюдок».

При этом никакие доказательства этим словам Фроч предоставить не смог. Он также не считает, что результат поединка повлияет на наследие Тайсона.

«Я так не думаю, нет», - добавил он. − Думаю, что Пол вряд ли возьмет микрофон и начнет хвастаться тем, что побил старика. Если же он это сделает, то у него действительно больше энергии, чем я думал».

«Майк Тайсон − культовое имя, он многого добился в спорте. Но тогда он был физически здоров, а сейчас ему уже 58 лет».