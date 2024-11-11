Олимпийские чемпионки примерили купальники для фотосессии Sports Illustrated - получилось горячо 🔥

Одни из лучших спортсменок мира примерили купальники, чтобы принять участие в фотосессии для известного американского журнала Sports Illustrated.

Подобные фотосессии издание проводит ежегодно, и они уже получили статус культовых, поскольку Sports Illustrated всегда привлекает самых топовых спортсменов – этот год не стал исключением.

27-летняя спринтер Габби Томас покинула беговую дорожку, чтобы попозировать в купальнике.

Двукратная олимпийская чемпионка завоевала бронзовую и серебряную медали на своих дебютных Олимпийских играх в Токио, а этим летом в Париже пополнила свою коллекцию тремя золотыми медалями

Звезда художественной гимнастики и прошедшей Олимпиады в Париже Суни Ли также присоединилась к команде Sports Illustrated.

Несмотря на свой юный возраст, 21-летняя спортсменка уже завоевала две золотые, одну серебряную и три бронзовые медали на Олимпийских играх.

21-летняя лыжница-фристайлер и трехкратная олимпийская чемпионка Айлин Гу также приняла участие в съемке.

Гу больше привыкли к заснеженным горам, где она завоевала 15 титулов на этапах Кубка мира, чем к жарким пляжам Флориды.

Также к Sports Illustrated присоединилась гольфистка Нелли Корда . 26-летняя Корда в настоящее время занимает 1-е место в мировом рейтинге женских игроков в профессиональный гольф и уже одержала 14 побед в LPG за свою карьеру.

Корда также дважды представляла сборную США на Олимпийских играх, выиграв золото в 2020 году.