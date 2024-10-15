Пловчиху выгнали из Олимпийской деревни за создание неподобающей атмосферы - теперь она мечтает стать министром спорта и уже завела аккаунт на Only Fans🧜‍♀️🍓

20-летняя парагвайская пловчиха Луана Алонсо запустила собственный OnlyFans спустя два месяца после того, как ее выгнали с Парижской Олимпиады.

Алонсо приняла участие в женском заплыве на 100 метров баттерфляем в столице Франции. Она заняла шестое место в своем заплыве и 29-е место в общем зачете, не пройдя в полуфинал.

За вылетом из Игр последовал ее уход из спортивного плавания. Однако Алонсо оставалась в деревне до тех пор, пока официальные лица не попросили покинуть ее за «создание неподобающей атмосферы» вокруг команды. Это произошло после того, как спортсменка якобы сбежала в Диснейленд в Париже.

Спустя несколько месяцев Алонсо объявила о своем следующем шаге в карьере. Она запустила собственную страницу на сайте OnlyFans, предоставляя поклонникам эксклюзивный контент.

У бывшей пловчихи 1,1 миллиона подписчиков в Инстаграме, и теперь поклонники могут подписаться на девушку и в OnlyFans за 35 долларов в месяц

Ранее Алонсо принимала участие в Олимпийских играх в Токио в 2021 году, а также выступала за SMU Mustangs и Virginia Tech Hokies во время обучения в колледже в США.

Объявив о своем уходе из спорта после Олимпиады этого года, Луана выразила желание завершить учебу в университете.

«Я собираюсь поехать учиться в Соединенные Штаты, продолжу карьеру в области политологии и, почему бы и нет, стану министром спорта однажды», - заявила бывшая пловчиха.