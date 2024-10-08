Джордан приобрел новый частный самолет. Расходы на его содержание поражают 🚀

За время игровой карьеры легенда НБА Майкл Джордан заработал около 90 млн долларов, еще 2,4 млрд ему принесло сотрудничество с Nike и Gatorade, а продажа доли в клубе «Шарлотт» сделали Майкла одним из самых богатых спортсменов в мире. По оценкам Forbes, состояние американца оценивается в 3,2 млрд.

Новый частный самолет Gulfstream 650ER обошелся Майклу Джордану в 70 млн долларов, еще 500 тысяч он потратил на индивидуальную ливрею. Он выбрал серебристо-черную слоновую тематику и добавил на хвост логотип Jordan белого цвета.

Расходы на джет будут расти, поскольку техническое обслуживание аппарата оценивают в 1 860 909 долларов в год при 200 часах полета.

Сюда входят такие статьи расходов, как топливо ($727 338), экипаж ($343 964), капитальный ремонт двигателя ($191 670) и страховка ($56 987). Все эти расходы удваиваются и составляют в общей сложности 2 995 763 доллара за 400 часов полетов.

Джордан также владеет частным самолетом Gulfstream 550, окрашенным в белый и серебристый цвета с принтом слона.

Американец любит отдыхать стильно и часто арендует суперяхту Joy. На судне есть две джакузи, пляжный клуб, тренажерный зал и баскетбольная площадка. Аренда составляет от 650 до 780 тысяч долларов.

У шестикратного чемпиона НБА много деловых интересов по всей стране, поэтому, скорее всего, он будет использовать самолет не только для работы, но и для удовольствия.