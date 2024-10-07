Карлос Алькарас включил режим Криштиану Роналду, отмечая очередную победу🤝🔥

Четырехкратный победитель турниров «Большого шлема» Карлос Алькарас - большой поклонник «Мадрида» и в детстве боготворил Криштиану Роналду. Сейчас мало, что изменилось, хотя Карлос уже и сам является спортивным феноменом.

Алькарас остается большим поклонником CR7 и, добавив еще одну победу в свой послужной список, Карлос решил отметить ее в стиле своего кумира.

Испанец обыграл Ву Ибина в третьем круге «Мастерса» в Шанхае. После этого он написал «Siuuuu» на телевизионной камере.