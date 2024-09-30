Авторитетный журнал про бокс выкатил обновленный рейтинг тяжей. Вот на каком месте теперь Джошуа

В сентябре 34-летний Энтони Джошуа без шансов в пятом раунде проиграл Даниэлю Дюбуа, что вызвало новые вопросы о его будущем в спорте. Это поражение стало четвертым в его карьере, а слухи о поединке британца с Тайсоном Фьюри сошли на нет.

Еще недавно Джошуа был третьим в рейтинге авторитетного журнала The Ring, однако после последнего боя он скатился на седьмую строку. Теперь он ниже чем Илунга Макабу и Агита Кабайел.

Александр Усик остается на чемпионской позиции с непобежденным рекордом 22-0-0. Вслед за ним идет Тайсон Фьюри и Даниэл Дюбуа, а закрывает тройку Джозеф Паркер.

Вот как выглядит все десятка рейтинга по версии The Ring: