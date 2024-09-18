О'Нила публично обвинили в измене. Шак топово отреагировал на слухи о новой девушке

Один из пользователей соцсети X опубликовал фотографию на инстаграма неизвестной девушки, за спиной которой стоит мужчина крупного телосложения. «У Шака нет стыда... А он ему нужен», − написал ему, намекая на то, что легенда НБА Шакил О'Нил завел новую девушку.

Этот твит быстро стал вирусным и за короткое время набрал более 10 млн просмотров (сейчас − 18,1 млн). Причем он дошел до адресата − самого баскетболиста.

Шак не стал раздувать конфликт или грозиться судом, а перевернул всю в свою пользу − через шутки.

«Это тоже моя девушка? Поверьте мне, я дам вам всем знать, кто моя женщина, и, кстати, мою женщину зовут Шакра», − написал О'Нил и прикрепил видео с множеством девушек, с которыми он когда-либо фотографировался.

И добавил: «Моя настоящая девушка знает, что я большой черный экзотический танцор».

Шакил О'Нил 1:0 Сплетники.