«Гамбургер, картошка фри и кола». Янник Синнер рассказал, как отметил победу на US Open

Янник Синнер в прошедшие выходные выиграл Открытый чемпионат США по теннису, одолев американца Тэйлора Фрица в трех сетах (6:3, 6:4, 7:5).

Новоиспеченный чемпион рассказал, как отметил победу на турнире Большого шлема.

«Когда я выигрываю важные трофеи, то собираюсь вместе с близкими, с моей командой. У нас есть ритуал – мы едим гамбургеры, картошку фри и пьем колу. Мы наслаждаемся моментом, потом можем еще чем-нибудь заняться, сходить куда-то, но поедание гамбургера – это моя любимая часть, так я понимаю, что можно немного расслабиться», - цитирует TuttoSport 23-летнего Синнера.

Долго расслабляться Яннику не придется – стартует азиатская серия турниров. Ожидается, что первая ракетка мира сыграет в Пекине АTP-500 с 26 сентября по 2 октября.