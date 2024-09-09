Джордан составил хитрый брачный контракт. Майкл сделал работу над ошибками после развода

61-летний Майкл Джордан в прошлом сильно обжегся, когда развелся с первой женой Хуанитой Ваной и отдал ей 168 млн долларов. С тех пор он завел новые отношения, и очевидно, что легенда НБА сделал работу над ошибками.

Недавно появились слухи о том, что если Джордан расстанется с Иветт Прието, то 46-летняя женщина получит за каждый год брака по 1 млн долларов.

«Согласно условиям брачного контракта, его жена получит 1 миллион долларов за каждый год брака, а если они проживут в нем более десяти лет, то сможет рассчитывать кругленькую сумму в 5 миллионов долларов также за каждый год, − говорится на сайте юридической компании Kajko, Weisman and Colasanti. − После предыдущего развода Джордан выплатил бывшей жене около 168 миллионов долларов, а также передал ей право опеки над тремя детьми. Ей также достался супружеский дом − огромное поместье площадью 25 000 квадратных футов в Чикаго».

С нынешней женой Майкл Джордан познакомился в ночном клубе Майами в 2008 году, но очевидно, что в этот раз он более осторожен. Несмотря на 16-летнюю разницу в возрасте, легенда «Чикаго Буллс» связал себя узами брака во второй раз в 2013 году.

Если бы Джордан и Прието развелись сегодня, то его жена претендовала бы на 50 млн евро. Это более чем в три раза меньше, чем досталось первой − Майкл точно все спланировал и защитил активы.

По данным Forbes, на 2024 год состояние Майкла Джордана оценивается в 3,5 млрд долларов. Большая часть суммы досталась ему при продаже контрольного пакета акций «Шарлотт».