Легенда НБА Майкл Джордан распродает автопарк. Среди лотов − один из самых редких авто в мире

За время невероятной карьеры Майкл Джордан, один из величайших баскетболистов всех времен, заработал немало денег. Часть состояния размером в 1,7 млрд евро американец потратил на любимое хобби − приобретение автомобилей.

Недавно стало известно о том, что одна из редких моделей из коллекции Джордана продается автосалоном TBTFW, расположенным в Майами. Речь идет о Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition 2007 года выпуска.

В те времена «Мерседес» и «Макларен» работали вместе и выпустили автомобиль на базе легендарного купе 300 SLR Uhlenhaut.

Получившаяся машина сочетала в себе изысканный дизайн, роскошный комфорт и высочайший уровень производительности. В серию вышло несколько вариантов этого авто, но версия 722, которая оказалась у легенды баскетбола, стала самой редкой. Она отличалась модифицированным двигателем, подвеской, измененными аэродинамическими элементами и большими колесами.

Автомобиль получил переработанный 5,4-литровый V8 двигатель с наддувом, который выдает 641 л.с., что заметно больше, чем 617 л.с. у стандартной версии. Свет увидели лишь 150 экземпляров «722-й» модели, что делает его одним из самых редких и желанных авто в мире.

Mercedes-Benz SLR McLaren Джордана окрашен в цвет Crystal Antimon Grey Metallic и оснащен матовыми колесными дисками Ankry, на которых видны красные тормозные суппорты. Салон обтянут черной кожей и алькантарой с красной контрастной строчкой − отсылка к временам, когда Джордан играл в команде «Чикаго Буллс».

TBTFW просит за автомобиль 650 тысяч долларов, что значительно больше, чем 480 тысяч, которые он стоил новым.