Рошан едет на Инт! Выигрывай призы в нашем тамагочи

Рошан вернулся с обновками на The International 2024! Появились тамакоины – валюта, которую ты можешь добывать с охоты и иногда получать с некоторых активностей. Зачем она нужна? Конечно же, чтобы покупать аксессуары для своего любимого питомца в лавке! Создай своего уникального тамагочи, соединив в инвентаре необычный скин и модную шляпу.

В остальном правила прежние: если Рошан проголодался – накорми его, а если захочет погулять, то отправь на охоту, так он станет сильнее. Хозяева самых сильных Рошанов получат призы!

Как играть в тамагочи?

Запусти тамагочи-бота в телеграме . У твоего Рошана две характеристики, за которыми надо следить: энергия и сила .

▶ Энергия восстанавливается от еды и нужна Рошану, чтобы охотиться.

▶ Сила увеличивается во время охоты (и чуть-чуть от еды) и открывает доступ к более сложным лагерям.

Чем больше показатель силы у твоего Рошана, тем выше ты будешь в топе игроков и больше шанс выиграть призы!

Так выглядит твой Рошан на старте. Но в процессе игры он сильно изменится!

Как кормить Рошана

Корми Рошана раз в 12 часов, отправляя в бот стикеры еды. Когда Рошан проголодается, тамагочи пришлет тебе уведомление. Добыть еду можно на охоте: она выпадает с лагерей с разной долей вероятности – чем больше лагерь, тем выше шанс получить еду. Подробнее про охоту расскажем ниже.

После кормления энергия мгновенно восстановится на 25-50% (зависит от того, чем покормить Рошана), а потом будет постепенно расти на 1% каждые 10 минут. Но можно быстрее! Регистрируйся в БЕТСИТИ – тогда энергия будет восстанавливаться на 1% каждые 6 минут, а еда будет давать на 20% энергии больше. А значит, и охотиться можно чаще.

На выбор три варианта еды: Танго, Кровавая граната и Манго . Каждая дает разные бонусы:

В тамагочи есть скины – ты сам можешь выбрать, как будет выглядеть твой Рошан. Чтобы получить скин, покорми Рошана одним и тем же больше 5 раз. А за регистрацию в БЕТСИТИ выпадает уникальный скин – платиновый Рошан. Сменить скин можно в любой момент в инвентаре.

Рошаны с разными скинами отличаются характеристиками: у них с разной скоростью прокачивается сила, расходуется энергия, а платиновый Рошан еще и получает случайную еду каждый день.

🆕 Появились тамакоины, лавка и аксессуары – зарабатывай тамакоины на охоте, отправляйся в лавку и покупай аксессуары, чтобы твой тамагочи стал самым модным. Поменять аксессуары можно в инвентаре. Не забывай, что все аксессуары сочетаются со скинами, а это значит, что ты сможешь создать идеальный образ своего питомца.

Так выглядит Рошан в шляпе. Но ты можешь выбрать другой головной убор!

Что будет, если я забыл покормить Рошана?

Голодный Рошан не сможет охотиться!

Если не кормить Рошана 1 день , то максимальный запас энергии упадет до 75% до следующего кормления, и в следующий раз еда даст Рошану в два раза меньше бонусов.

Если не кормить 2 дня , то максимальный запас энергии падает до 50%, еда даст в два раза меньше бонусов.

Если не кормить 3 дня – Рошан погибнет!

Забыл про своего Рошана на три дня и он умер? Тамагочи пришлет уведомление: его можно возродить, но придется ждать 24 часа. Чтобы не выпадать из гонки за призы и мгновенно возродить Рошана, зарегистрируйся в БЕТСИТИ – и получишь Аегис.

📌 Кликай сюда и играй в тамагочи!

Как охотиться

Чаще отправляй своего Рошана на охоту, чтобы выиграть призы. На охоте твой питомец прокачивает силу, добывает себе еду и другие улучшения. Рошан может охотиться в четырех видах лагерей, они различаются по сложности: маленькие , средние , большие и лагеря древних . Чем больше лагерь – тем больше энергии нужно Рошану.

Сначала Рошан может охотиться только в маленьких лагерях. Чтобы попасть в более крупные, ему нужно стать сильнее:

средние лагеря открываются при достижении 4000 силы;

большие лагеря открываются при достижении 9000 силы;

лагеря древних открываются после прохождения большого лагеря сосновых налетчиков.

Отправляй Рошана в сложные лагеря, чтобы быстрее прокачивать силу, добывать разные виды еды и тамакоины, получать баффы и самоцветы для добавления свечения к тамагочи.

Если не отправить Рошана на охоту при 100% энергии, то каждый час он будет терять 10 силы. Тамагочи пришлет уведомление, когда твой питомец захочет на охоту.

Что еще можно делать в тамагочи

Погладить Рошана – дает +5% к энергии. Погладить питомца можно один раз в сутки.

Поиграть с Рошаном – твой питомец прячет в лапе веточку: если угадаешь, в левой или в правой, то Рошан получит +100 к силе; если нет, то потеряет 5% энергии. Доступно раз в 3 часа и только для зарегистрированных в БЕТСИТИ .

Участвовать в мероприятиях , чтобы быстрее прокачать Рошана. Мероприятия доступны только пользователям, зарегистрированным в БЕТСИТИ:

▶ Золотая лихорадка – ивент позволяет выбить уникальный скин, он дает на 10% больше силы и позволяет расходовать на 6% меньше энергии. Чтобы получить скин, прокачивай силу Рошана. Побеждают топ-5 пользователей с наибольшим показателем силы на момент ивента (прокачка до старта ивента не учитывается).

▶ Кровавая луна – вся охота дает бонус к силе в 10%.

▶ Новоцвет – вся охота требует на 10% меньше энергии.

В тамагочи также есть Секретная кнопка – за нажатие ты получишь случайный бонус. Нажать на нее можно только один раз, пользователям БЕТСИТИ доступны два нажатия. В тамагочи есть счетчик: после достижения отметок в 200, 500, 1000, 3000 и 5000 суммарных нажатий все пользователи получат дополнительные бонусы.

Какие будут призы?

Победителями общего топа станут 5 пользователей, которые набрали больше всего силы. Для тех, кто зарегистрируется в БЕТСИТИ , будут особые призы – их получат 10 пользователей с наибольшим количеством силы.

Один пользователь может получить приз только один раз.

Тамагочи будет активен с 4 по 21 сентября, а потом уйдет в небольшую спячку.

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