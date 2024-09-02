Олимпиада — разогрев перед Паралимпиадой. 17-летняя лучница без рук покорила мир: идеальные выстрелы и репост звезды «Барсы»

В воскресенье мир покорила 17-летняя Шитал Деви — индийский пара-лучник. Ее выступление на Паралимпийских играх в Париже вызвало восторг в соцсетях: сотни тысяч лайков и даже репост защитника «Барселоны» Жюля Кунде.

Идеальное попадание.

Деви родилась с редким заболеванием – фокомелия. Родилась без рук. Она первая и единственная женщина-чемпионка международного уровня по стрельбе из пара-лука без верхних конечностей.