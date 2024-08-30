Олимпийская медалистка едва зарабатывает на спорте – аккаунт в соцсети приносит ей в 5 раз больше💸

Даниэлла Рамирес – 22-летняя синхронистка из США. На последних Олимпийских играх вместе с командой девушка завоевала серебро.

Однако, по признанию спортсменки, заработка едва хватает на жизнь. Даниэлле пришлось найти новые источники дохода и у нее это получилось – аккаунт в Тиктоке приносит девушке в пять раз больше денег.

«Моего заработка с плавания хватает только на то, чтобы покрывать аренду. И это при том, что моя карьера - это моя работа», - признается Рамирес BBC.

«В соцсетях я зарабатываю в 5 раз больше. Можно сказать, здесь мой основной заработок, плюс это позволяет мне продолжать полноценно заниматься спортом».

22-летняя студентка Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе ранее рассказывала, что тренируется как минимум с 6:30 утра до 2:30 дня — даже по выходным — что оставляет мало времени для работы .

«В качестве призовых на Олимпиаде я получила 22 500 долларов за серебро – эти деньги помогают, но часто приходится ждать больше полугода, прежде чем они поступят на счет».

«Мой совет спортсменам – используйте соцсети, показывайте там все самое крутое и необычное, что есть в ваших видах спорта. Люди обожают внутрянку», - добавляет синхронистка.

У Рамирес почти 550 000 подписчиков в тиктоке, а на самом популярном видео 169 млн просмотров.

В основном Даниэлла выкладывает видео формата АСМР, в которых она избавляется от геля на волосах – его пловчихи наносят перед заплывом.