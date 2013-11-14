Sports.ru открывает вакансию таргетолога

Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – самая быстрорастущая спортивная digital-компания в России и СНГ.
Наша месячная русскоязычная аудитория уже превышает 14 миллионов пользователей на разных платформах: десктопе, мобильном сайте, в приложениях и многочисленных социальных сетях (ВКонтакте, Instagram, Facebook, Telegram, Яндекс.Дзен).
Чтобы расти еще эффективнее и быстрее, мы открываем вакансию таргетолога.
В ваши задачи будет входить:
– Ведение и планирование маркетинговых кампаний.
– Запуск кампаний на рекламных площадках: Google Ads, MyTarget, Яндекс.Директ, Facebook.
– Платное продвижение контента в социальных сетях: Instagram, Facebook, ВКонтакте.
– Анализ результатов работы и трафика с помощью аналитических сервисов: Яндекс.Метрика, AppMetrica, Google Analytics.
От вас:
– Знание и понимание футбола выше среднего.
– Аналитический склад ума, креативность, нешаблонность.
– Грамотный русский язык и английский язык не ниже Intermediate.
Станет дополнительным плюсом:
– Базовое понимание принципов работы рекламных площадок и таргетинга.
– Владение Adobe Photoshop на начальном уровне.
Для вас:
– Работа в одной из лучших медийных команд России, амбициозные задачи, перспективы карьерного роста.
– Индивидуальный график работы.
– Уютный офис в центре Москвы.
– Совместное обсуждение итогового размера компенсации.
Если вы заинтересовались вакансией и уверены, что справитесь, напишите, кто вы такой, опишите свой опыт работы (не обязательно он должен быть большим и релевантным) и почему мы должны позвать вас работать к нам.
Свои письма отправляйте на jobs@sports.ru обязательно с темой «Таргетолог».
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