Sports.ru и Tribuna Digital открывают вакансию менеджера по продукту

Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – спортивное digital-издательство. Мы делаем медиа, сервисы и сообщества для любителей спорта во всем мире.

Ежемесячно нашими продуктами на 7 языках пользуется более 20 миллионов пользователей в России, США, Великобритании и других странах. Чтобы расти еще эффективнее и быстрее, мы открываем вакансию менеджера по продукту.

В ваши задачи будет входить:

– Развивать существующие веб-продукты Tribuna.com.

– Анализировать поведение аудитории проекта.

– Формировать гипотезы по улучшению продуктов и проводить эксперименты.

– Координировать команду разработки.

– Следить за конкурентами.

– Исследовать рынок медиа, новые технологии и искать их применение для существующих продуктов, а иногда и создавать что-то новое абсолютно с нуля.

От вас:

– Иметь опыт проджект-менеджмента в digital.

– Неплохо разбираться в устройстве digital-продуктов или готовность в нем быстро разобраться.

– Хорошо знать русский и английский язык.

– Не бояться сложностей.

Для вас:

– Комфортные условия работы: новый стильный офис в центре Москвы, “белая” заработная плата, бесплатная медстраховка, гибкий график работы с возможностью делать это удаленно, корпоративная скидка в спорт-зал и на занятия английским языком, финансовая помощь при переезде из другого города.

– Возможности для профессионального развития: опытные коллеги, готовые заниматься вашим ростом, сложные задачи, новые технологии, помощь с выступлениями и профильным образованием.

– Лучший коллектив c лучшей атмосферой в вашей карьере.

Если вы заинтересовались вакансией, отправьте письмо на jobs@sports.ru и опишите в нем свой опыт работы, объясните, почему мы должны выбрать именно вас. В теме письма обязательно укажите название вакансии.

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