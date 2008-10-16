Sports.ru и Tribuna Digital открывают вакансию менеджера по продукту

Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – спортивное digital-издательство. Мы делаем медиа, сервисы и сообщества для любителей спорта во всем мире.
Ежемесячно нашими продуктами на 7 языках пользуется более 20 миллионов пользователей в России, США, Великобритании и других странах. Чтобы расти еще эффективнее и быстрее, мы открываем вакансию менеджера по продукту.
В ваши задачи будет входить:
– Развивать существующие веб-продукты Tribuna.com.
– Анализировать поведение аудитории проекта.
– Формировать гипотезы по улучшению продуктов и проводить эксперименты.
– Координировать команду разработки.
– Следить за конкурентами.
– Исследовать рынок медиа, новые технологии и искать их применение для существующих продуктов, а иногда и создавать что-то новое абсолютно с нуля.
От вас:
– Иметь опыт проджект-менеджмента в digital.
– Неплохо разбираться в устройстве digital-продуктов или готовность в нем быстро разобраться.
– Хорошо знать русский и английский язык.
– Не бояться сложностей.
Для вас:
– Комфортные условия работы: новый стильный офис в центре Москвы, “белая” заработная плата, бесплатная медстраховка, гибкий график работы с возможностью делать это удаленно, корпоративная скидка в спорт-зал и на занятия английским языком, финансовая помощь при переезде из другого города.
– Возможности для профессионального развития: опытные коллеги, готовые заниматься вашим ростом, сложные задачи, новые технологии, помощь с выступлениями и профильным образованием.
– Лучший коллектив c лучшей атмосферой в вашей карьере.
Если вы заинтересовались вакансией, отправьте письмо на jobs@sports.ru и опишите в нем свой опыт работы, объясните, почему мы должны выбрать именно вас. В теме письма обязательно укажите название вакансии.
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