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Спиридонов поможет 11-летней волейболистке с покупкой спортивной обуви

Теги Урал Алексей Спиридонов красава Прочие

Российский волейболист Алексей Спиридонов пообещал помочь 11-летней Насте Дахиной с покупкой спортивной обуви.

Девочка занимается волейболом в спортивной школе, имеет большое количество грамот и медалей. 

Мама Насти – инвалид третьей группы. В семье девочки есть финансовые проблемы, она не может позволить себе приобрести новые кроссовки.

«Друзья! В предыдущем посте я просил найти информацию про эту девочку, которая не может позволить себе новые кроссовки. Спасибо всем , кто помог с информацией. В ближайшее время она будет одета и обута от компаний Puma и Mizuno.

Давайте мы все не будем проходить мимо чужих проблем. Всем добра», – написал Спиридонов в инстаграме.  

 
 
 
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Публикация от Alexey Spiridonov (@spirik15)

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