Спиридонов поможет 11-летней волейболистке с покупкой спортивной обуви

Российский волейболист пообещал помочь 11-летней Насте Дахиной с покупкой спортивной обуви.

Девочка занимается волейболом в спортивной школе, имеет большое количество грамот и медалей.

Мама Насти – инвалид третьей группы. В семье девочки есть финансовые проблемы, она не может позволить себе приобрести новые кроссовки.

«Друзья! В предыдущем посте я просил найти информацию про эту девочку, которая не может позволить себе новые кроссовки. Спасибо всем , кто помог с информацией. В ближайшее время она будет одета и обута от компаний и Mizuno.

Давайте мы все не будем проходить мимо чужих проблем. Всем добра», – написал Спиридонов в инстаграме.