Sports.ru открывает две вакансии: в коммерческом отделе и видеосети United

Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – самая быстрорастущая спортивная digital-компания в России и СНГ.

Наша месячная русскоязычная аудитория уже превышает 14 миллионов пользователей. Чтобы расти еще эффективнее и быстрее, мы открываем вакансию менеджера в коммерческий отдел (Junior).

В ваши задачи будет входить:

– усидчиво работать с рекламными интерфейсами, презентациями, отчетами, медиапланами и прочим excel.

– участвовать в продажах и ведении коммерческих проектов Sports – баннерных кампаний, нативной рекламы спецпроектов, Instagram Stories и куда вы там опять поставили эту вашу рекламу, вы там совсем что ли.

От вас:

– английский, достаточный для переписки и несложной коммуникации.

– скорее всего, ты экстраверт и общение с людьми тебя вдохновляет, а не доставляет неудобства.

– живой интерес к спорту, рекламе и медиа.

Также мы открываем вакансию аккаунт-менеджера в видеосеть United.

На этой позиции вы будете:

– продавать услуги United клиентам: работать с входящими запросами, готовить презентации и медиапланы, координировать документооборот.

– продюсировать проекты сети.

– оформлять реализованные кейсы для отраслевых медиа (Adindex, Sostav и др.).

– вместе с нами формировать новые тематические вертикали сети и рассказывать о них рынку.

– работать с блогерами: отстаивать их интересы перед компанией и клиентом (это сетевой бизнес) и интересы клиентов перед блогерами (это клиентский сетевой бизнес).

От вас:

– английский, достаточный для переписки и несложной коммуникации.

– скорее всего, ты экстраверт и общение с людьми тебя вдохновляет, а не доставляет неудобства.

– живой интерес к спорту, рекламе и медиа.

– скорее всего, ты активно смотришь Youtube и знаешь, чем «Амкал» отличается от «Амкара»

– желателен опыт работы в онлайн-видео/digital от 1-2 лет.

Для вас:

– Работа в одной из лучших медийных команд России, амбициозные задачи, перспективы карьерного роста.

– Индивидуальный график работы.

– Уютный офис в центре Москвы (м. Новокузнецкая).

– Совместное обсуждение итогового размера компенсации.

Если вы заинтересовались одной из вакансий, отправьте письмо на jobs@sports.ru и опишите в нем свой опыт работы, объясните, почему мы должны выбрать именно вас. В теме письма обязательно укажите название вакансии.