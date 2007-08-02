Sports.ru открывает две вакансии: в коммерческом отделе и видеосети United

Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – самая быстрорастущая спортивная digital-компания в России и СНГ.
Наша месячная русскоязычная аудитория уже превышает 14 миллионов пользователей. Чтобы расти еще эффективнее и быстрее, мы открываем вакансию менеджера в коммерческий отдел (Junior).
В ваши задачи будет входить:
– усидчиво работать с рекламными интерфейсами, презентациями, отчетами, медиапланами и прочим excel.
– участвовать в продажах и ведении коммерческих проектов Sports – баннерных кампаний, нативной рекламы спецпроектов, Instagram Stories и куда вы там опять поставили эту вашу рекламу, вы там совсем что ли.
От вас:
– английский, достаточный для переписки и несложной коммуникации.
– скорее всего, ты экстраверт и общение с людьми тебя вдохновляет, а не доставляет неудобства.
– живой интерес к спорту, рекламе и медиа.
Также мы открываем вакансию аккаунт-менеджера в видеосеть United.
На этой позиции вы будете:
– продавать услуги United клиентам: работать с входящими запросами, готовить презентации и медиапланы, координировать документооборот.
– продюсировать проекты сети.
– оформлять реализованные кейсы для отраслевых медиа (Adindex, Sostav и др.).
– вместе с нами формировать новые тематические вертикали сети и рассказывать о них рынку.
– работать с блогерами: отстаивать их интересы перед компанией и клиентом (это сетевой бизнес) и интересы клиентов перед блогерами (это клиентский сетевой бизнес).
От вас:
– английский, достаточный для переписки и несложной коммуникации.
– скорее всего, ты экстраверт и общение с людьми тебя вдохновляет, а не доставляет неудобства.
– живой интерес к спорту, рекламе и медиа.
– скорее всего, ты активно смотришь Youtube и знаешь, чем «Амкал» отличается от «Амкара»
– желателен опыт работы в онлайн-видео/digital от 1-2 лет.
Для вас:
– Работа в одной из лучших медийных команд России, амбициозные задачи, перспективы карьерного роста.
– Индивидуальный график работы.
– Уютный офис в центре Москвы (м. Новокузнецкая).
– Совместное обсуждение итогового размера компенсации.
Если вы заинтересовались одной из вакансий, отправьте письмо на jobs@sports.ru и опишите в нем свой опыт работы, объясните, почему мы должны выбрать именно вас. В теме письма обязательно укажите название вакансии.
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