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    Павел Колобков: «Уверен, что в ближайшее время наш спорт преодолеет все сложности, и они больше никогда не повторятся»

    Теги допинг сборная России сборная России жен Павел Колобков Пхенчхан-2018 Прочие

    Министр спорта России Павел Колобков считает, что российский спорт в ближайшее время преодолеет все проблемы, накопленные за последние годы.

    «Для России прошлый год был достаточно сложный. К сожалению, наши спортсмены выступали на Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом, было сильное давление на Россию на международном уровне, но мы выдержали его и восстанавливаем наше положение в мировом спорте.

    Я уверен, что в ближайшее время мы преодолеем все сложности, и они больше никогда не повторятся», – рассказал Колобков.

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