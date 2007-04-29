Павел Колобков: «Уверен, что в ближайшее время наш спорт преодолеет все сложности, и они больше никогда не повторятся»

Министр спорта России Павел Колобков считает, что российский спорт в ближайшее время преодолеет все проблемы, накопленные за последние годы.

«Для России прошлый год был достаточно сложный. К сожалению, наши спортсмены выступали на Олимпиаде в под нейтральным флагом, было сильное давление на Россию на международном уровне, но мы выдержали его и восстанавливаем наше положение в мировом спорте.

Я уверен, что в ближайшее время мы преодолеем все сложности, и они больше никогда не повторятся», – рассказал Колобков.