Sports.ru & Tribuna.com открывают вакансию Android Team Lead

Sports.ru / Tribuna.com – международное digital-издательство о спорте. Мы делаем медиа и сервисы, которыми каждый месяц пользуются 20 миллионов болельщиков на 7 языках, от русского и английского до арабского. Наша задача – оставаясь лидером в России, стать крупнейшим спортивным паблишером в мире.

Все наши продукты живут сразу на нескольких платформах, включая Android-приложения, значительная часть которых разрабатывается in-house. Среди них – международные приложения о топ-клубах Tribuna, соцсеть для любителей ставок Betting Insider и еще несколько экспериментальных проектов.

Чтобы быстро расти, первыми пробовать и делать крутые вещи, которых еще никто в мире спортивных медиа и сервисов не делал, нам нужен сильный Android-тимлид-разработчик, готовый к профессиональным челленджам.

Предстоит писать код самому и управлять командой, принимать решения о выборе технологий и плотно взаимодействовать с источниками продуктовых и бизнесовых требований.

От нас вам:

– Свежевыпущенные приложения без легаси, но с амбициозным роудмапом фич на 2019 год и построенное на актуальных технологиях: Kotlin, Koin, Coroutines, Retrofit, ViewModel, LiveData, Room, Constraint Layout, GitLab (Git repository, CI/CD) + микросервисная архитектура, GraphQL, WebSocket.

– Коллектив единомышленников, горящих общей целью покорить мир.

– Новый большой офис внутри Садового кольца, белая зарплата, гибкий график работы, корпоративная страховка и прочие атрибуты современной работы в IT.

– Если вы не в Москве, мы поможем вам с переездом и покроем часть затрат на него.

Резюме присылайте на почту: jobs@tribuna.com