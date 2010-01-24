Sports.ru открывает вакансию многофункционального HR-специалиста

Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – самая быстрорастущая спортивная digital-компания в России и СНГ. Наша месячная русскоязычная аудитория уже превышает 14 миллионов пользователей.

Чтобы расти быстрее и выходить на новые рынки, мы открываем вакансию HR-специалиста.

В ваши задачи будет входить:

– Самостоятельное ведение части вакансий (IT + Digital).

– Частичное ведение КДП.

– Участие в других проектах hr-отдела (адаптации, аттестации, внутрикорпоративных мероприятиях)

– Самостоятельная инициация и ведение проектов.

От вас:

– Обязательное наличие опыта в IT-подборе.

– Понимание, что HR не ограничивается только подбором; желание применять свои навыки и в других направлениях работы отдела.

– Желание разобраться в КДП (соответствующий опыт не требуется, но будет плюсом).

– Проактивный подход к происходящему вокруг; желание вмешаться в процесс и сделать лучше, даже если прямой просьбы не было.

– Умение сопоставлять факты из разных источников, делать логические выводы, принимать решения и активно заниматься самостоятельным поиском.

– Здоровые амбиции.

Мы любим и ценим своих сотрудников, поэтому:

– Просторный офис в 7 минутах ходьбы от м. Павелецкая.

– «Белая» заработная плата, размер которой всегда обсуждается совместно с кандидатом, исключительно официальное оформление.

– ДМС со стоматологией после успешного прохождения испытательного срока.

– Гибкий график. Время прихода/ухода на работу у нас не фиксировано и обсуждается с непосредственным руководителем. Можно выделить себе несколько дней для работы из дома, главное, чтобы это не мешало рабочему процессу.

– Активное участие в конференциях. Мы всячески поощряем участие наших сотрудников в качестве спикеров на профильных конференциях и оказываем им любую помощь в этом вопросе.

– Помощь при переезде, компенсация трат на релокацию в размере 50% от предлагаемой заработной платы.

А еще:

Мы катаемся на скейтах и самокатах по опенспейсу, играем в кикер и пинг-понг, расслабляемся в массажном кресле и очень удачно совмещаем это непосредственно с работой. На кухне всегда в открытом доступе фрукты, сладости, каши, чай, кофе, молоко, какао. Мы играем в футбол и баскетбол на арендованных площадках, смотрим знаковые матчи на большом проекторе, устраиваем вечера настольных игр и организуем алгоритмические кружки.

Мы доверяем своим сотрудникам и проявляем к ним максимально возможную гибкость в обмен на лояльность к компании и высокие результаты. Мы работаем для миллионов реальных пользователей, ценим экспертное мнение друг друга, и нам интересно расти и развиваться.

Если вы заинтересовались вакансией и уверены, что справитесь, напишите, кто вы такой, опишите свой опыт работы (не обязательно он должен быть релевантным) и почему мы должны позвать вас работать к нам. Свои письма отправляйте на jobs@sports.ru с темой «HR-специалист».