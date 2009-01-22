Sports.ru открывает вакансию контент-маркетолога в Москве

Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – самая быстрорастущая спортивная digital-компания в России и СНГ.

Наша месячная русскоязычная аудитория уже превышает 14 миллионов пользователей на разных платформах: десктопе, мобильном сайте, в приложениях и многочисленных социальных сетях (ВКонтакте, Instagram, Facebook, Telegram, Яндекс.Дзен).

Чтобы работать с платформами еще эффективнее, мы открываем вакансию контент-маркетолога.

В ваши задачи будет входить:

– Контент-маркетинг, ведение социальных сетей Sports.ru.

– Поиск точек роста и новых подходов в SMM.

– Привлечение аудитории через соцсети и новые платформы.

– Дистрибуция контента на разных площадках, его переупаковка в зависимости от платформы.

– Привлечение пользователей в социальные сети и мобильные приложения с помощью рекламных инструментов.

– Платное продвижение контента в социальных сетях: Instagram, Facebook, ВКонтакте.

– Анализ результатов работы и трафика с помощью аналитических сервисов: Яндекс.Метрика, AppMetrica, Google Analytics, AppAnnie.

От вас:

– Креативность, чувство юмора, нешаблонность.

– Умение отделять виральный контент от проходного.

– Грамотный русский язык.

– Понимание алгоритмов ВКонтакте, Facebook, Instagram, Twitter.

– Желание феерить в соцсетях, создавая посты на 1000 лайков и репостов Готовность выполнить тестовое задание (возможно, не одно).

Для вас:

– Работа в одной из лучших медийных команд России, амбициозные задачи, перспективы карьерного роста.

– Индивидуальный график работы.

– Уютный офис в центре Москвы.

– Совместное обсуждение итогового размера компенсации.

Если вы заинтересовались вакансией и уверены, что справитесь, напишите, кто вы такой, опишите свой опыт работы (не обязательно он должен быть релевантным) и почему мы должны позвать вас работать к нам. Свои письма отправляйте на jobs@sports.ru с темой «Контент-маркетолог».