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    Sports.ru & Tribuna Digital открывают вакансию HR-менеджера

    Теги Sports.ru натив Прочие

    Tribuna Digital (Sports.ru + Tribuna.com) – самая быстрорастущая спортивная digital-компания русскоязычного сегмента интернета. Месячная аудитория наших международных сайтов и мобильных приложений уже превышает 20 миллионов человек и постоянно растет.

    Если вы любите футбол, хотите развиваться каждый день и достигать заметных в России и за ее пределами результатов – присоединяйтесь!

    В данный момент мы открываем вакансию HR-менеджера.

    В ваши задачи будет входить:

    – Самостоятельное ведение части вакансий (IT + Digital);

    – Участие в других проектах hr-отдела (адаптации, аттестации, внутрикорпоративные мероприятия);

    – Самостоятельная инициация и ведение проектов;

    – Частичное ведение КДП.

    Что мы ожидаем от кандидатов:

    – Наличие релевантного опыта;

    – Здоровые амбиции;

    – Отсутствие боязни принимать самостоятельные решения;

    – Понимание, что «правильный hr» работает в интересах бизнеса;

    – Умение «гуглить», сопоставлять факты из разных источников, делать логические выводы и принимать решения.

    Для вас:

    – Амбициозные задачи, перспективы роста;

    – Индивидуальный график работы;

    – Уютный офис в 8 минутах ходьбы от метро Павелецкая;

    – Совместное обсуждение итогового размера компенсации.

    Ваши резюме и вопросы присылайте на адрес jobs@sports.ru с темой письма «HR-менеджер».

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