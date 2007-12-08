Sports.ru & Tribuna Digital открывают вакансию HR-менеджера

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Если вы любите футбол, хотите развиваться каждый день и достигать заметных в России и за ее пределами результатов – присоединяйтесь!
В данный момент мы открываем вакансию HR-менеджера.
В ваши задачи будет входить:
– Самостоятельное ведение части вакансий (IT + Digital);
– Участие в других проектах hr-отдела (адаптации, аттестации, внутрикорпоративные мероприятия);
– Самостоятельная инициация и ведение проектов;
– Частичное ведение КДП.
Что мы ожидаем от кандидатов:
– Наличие релевантного опыта;
– Здоровые амбиции;
– Отсутствие боязни принимать самостоятельные решения;
– Понимание, что «правильный hr» работает в интересах бизнеса;
– Умение «гуглить», сопоставлять факты из разных источников, делать логические выводы и принимать решения.
Для вас:
– Амбициозные задачи, перспективы роста;
– Индивидуальный график работы;
– Уютный офис в 8 минутах ходьбы от метро Павелецкая;
– Совместное обсуждение итогового размера компенсации.
Ваши резюме и вопросы присылайте на адрес jobs@sports.ru с темой письма «HR-менеджер».
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