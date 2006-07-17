Любите смотреть не только футбол и хоккей, но и кино, и сериалы? «Амедиатека» и Sports.ru дарят бесплатные подписки до трех месяцев

«Амедиатека» и Sports.ru запускают партнерскую программу.

«Амедиатека» – это:

– Легальный онлайн-кинотеатр лучших сериалов планеты, премьеры которых здесь проходят одновременно со всем миром. Здесь вы можете смотреть онлайн сериалы: «Игра престолов», «Мир Дикого Запада», «Патрик Мелроуз», «Миллиарды», «Твин Пикс» и многие другие.

– Home of HBO в России, поэтому все проекты главного американского канала, включая документальные фильмы и стендапы, доступны эксклюзивно только для подписчиков сервиса.

Теперь все читатели Sports.ru могут получить один, два или три месяца бесплатного просмотра лучших зарубежных сериалов на «Амедиатеке».

Чтобы воспользоваться предложением, пользователям общего приложения Sports.ru для Android или iPhone/iPad нужно:

– ⚽️ в настройках отключить баннерную рекламу в приложении на месяц, тогда вы получите месяц подписки на «Амедиатеку» в подарок 🎁

– ⚽️ отключить баннерную рекламу в приложении на год — два месяца подписки на «Амедиатеку» в подарок 🎁

– ⚽️ отключить баннерную рекламу в приложении навсегда — три месяца подписки на «Амедиатеку» в подарок 🎁

После отключения рекламы в приложении Sports.ru оставьте ваш email-адрес, на который вы получите персональный промокод.

Отключайте рекламу в приложении Sports.ru и смотрите кино и сериалы с «Амедиатекой»! Бесплатно.