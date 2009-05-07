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    В России впервые пройдет турнир WSOP Circuit

    Теги Ставки на спорт Мировая серия покера турнирный покер WSOP Circuit WSOP Сочи Ставки на футбол Прочие

    С 18 по 30 мая в России впервые пройдет покерный турнир WSOP Circuit. Самый престижный бренд в покерном мире организует турнир в городе Сочи.

    Бай-ины начинаются от 16500 рублей. Гарантированный призовой фонд турнира — 252 миллиона рублей.

    Вы можете отправиться на эту грандиозную серию с заоблачным призовым фондом или сыграть в рулетку, покер, блэк-джек и другие игры в свое удовольствие в «Казино Сочи».

    Забронируйте путешествие на один из лучших летних курортов Восточной Европы, где можно гулять по набережной Черного моря, отправиться в Олимпийский парк или заняться экстремальным спортом в горах Красной Поляны. 

    Не упустите большие призы и выиграйте чемпионский перстень WSOP Circuit в «Казино Сочи»!

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