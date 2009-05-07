В России впервые пройдет турнир WSOP Circuit

С 18 по 30 мая в России впервые пройдет покерный турнир WSOP Circuit. Самый престижный бренд в покерном мире организует турнир в городе Сочи.

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