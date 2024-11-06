«Аудитория CS – не только школьники». Гайд, как попасть в киберспорт

И понять его.

Если еще лет девять назад на киберспорт смотрели как на странное увлечение (и «странное» – крайне нейтральный эпитет), то сейчас много изменилось. Все чаще в индустрию приходят из других сфер – например, из спорта.

Даниил Медведев вложился в американский клуб M80 и стал его совладельцем.

Лионель Месси стал совладельцем киберспортивного клуба Серхио Агуэро – KRU. И если Лео скорее лицо проекта, то Серхио реально погружен в процессы.

Неймар общается с топовыми бразильскими каэсерами, сам хорошо играет в CS и иногда гоняет на турниры поболеть за любимую Furia.

Герман Эль Классико открыл киберспортивное подразделение «Амкала».

Время идет. Люди, которые в начале или середине нулевых зависали в компьютерных клубах, теперь хоть и занимаются другими вещами, но помнят прошлое и не удивляются всему, что происходит в киберспорте. Многие даже пристально следят.

«Много, много ребят постоянно играет. Почти у всех компьютеры дома есть. У меня в Стиме много друзей-хоккеистов. Если свободное время есть, почему бы не поиграть? Возраст не ограничен. У меня в друзьях Саша Свитов – он тоже поигрывает», – рассказывал 33-летний нападающий «Барыса» Антон Бурдасов. Александру Свитову – чемпиону мира-2012 и двукратному обладателю Кубка Гагарина – 41 год.

Киберспорт из зажатой и скромной субкультуры медленно-медленно, но все быстрее и быстрее превращается в мейнстрим. Как туда попасть?

Раньше приходилось рубиться в клубах, а сейчас можно не выходить из дома

Вопрос «Как попасть в киберспорт?» рано или поздно возникает у всех мальчишек (и девчонок), которые играют в соревновательные игры. У этого вопроса, конечно, нет четкого ответа с пошаговым гайдом. Но базовые принципы проследить легко.

Важно понимать, что киберспорт включает в себя десятки разных дисциплин. Дела в них, в зависимости от отношения издателя игры, ее истории и региона, обстоят тоже совершенно по-разному. Мы сфокусируемся на одной из самых популярных франшиз в России и мире – Counter-Strike. Это футбол от мира киберспорта – с таким же низким порогом входа для зрителей и максимально простыми правилами. В качестве зрителя попасть в киберспорт легче всего именно через CS.

Если сильно упрощать, всех игроков в CS можно поделить на две группы: те, кто играют на победу, и те, кто играет ради удовольствия. Это можно совмещать, но люди из первой категории ставят себе высокие цели. И для этого идут играть на Faceit – это сторонняя платформа со своей рейтинговой системой, где умения игрока выражаются показателем его Эло – как в шахматах.

На Faceit есть система уровней: от 1 до 10. Чем лучше играешь, тем выше уровень. Если поднимаешь 10-й и выделяешься по статистике, тебя обязательно заметят – команды постоянно находятся в поиске молодых талантов, у некоторых клубов даже есть скауты. Самый известный скаут в Восточной Европе – внук Роберта Рождественского Алексей «OverDrive» Бирюков. Вот как он описывал специфику работы:

«Надо нырнуть на дно всего соревновательного СS. По статистике или по отзывам выйти на каких-то игроков – желательно младше 18 лет. Потом я зову их поиграть Faceit. После игр можно посмотреть запись, чтобы понять, как игрок двигается, какие решения принимает.

А когда игрок со мной играет, возникает много дополнительных моментов. Например, игра под давлением, потому что я могу чуть потоксичить, чтобы посмотреть на реакцию. В то же время надо посмотреть, как он принимает информацию и общается».

За последние годы сильно снизился возраст, когда игрока рассматривают как кандидата в топ-команду. Брать 16-18-летних – норма.

Илья «M0nesy» Осипов в 16 лет перешел в G2 – топ-команду. Сейчас он один из лучших в мире

Раньше, до развития интернета и появления Faceit, была распространена культура компьютерных клубов и лан-турниров. Там появлялись локальные звезды, из них формировались команды, которые становились лучшими сначала в городе, потом – в регионе, стране, а если повезет – то и в мире.

Такие турниры, в общем-то, остались, плюс появились крупные чемпионаты, например, от Федерации киберспорта России – но это скорее хорошее подспорье и способ получить опыт игры на арене. Основное – показывать себя на Faceit и привлекать внимание команд.

А что, если создать команду самому – это сложно и дорого или нет?

Нужны две вещи: энтузиазм и пара миллионов

Когда киберспорт проникает в ленту непрофильных СМИ, особый упор делается на сумму призовых, которые выиграла команда. Космические деньги – один из способов завлечь, ну или разгневать обывателя. Но в Counter-Strike нет бешеных призовых, максимум – $1,250 млн (на 24 команды) на мейджоре, главном турнире игры, который проводит разработчик и издатель Valve. Победитель получает $500 тысяч.

В киберспорте сложилась система, при которой клуб получает с призовых процентов 5-10, остальное уходит игрокам и тренеру. Главные источники дохода другие.

Первый – спонсорские контракты. Важно, чтобы за названием команды стояли не просто пять человек, которые играют в игру, а бренд. Клубы соревнуются и в медиапространстве, чтобы расширить фан-базу и привлечь партнеров. Кто вообще следит за киберспортом?

«Медиафутбольная и киберспортивная аудитория пересекается довольно сильно. Практически вся целевая аудитория медиафутбола играет в видеоигры: FIFA, Dota и CS. Это основная причина, почему нас так хорошо приняли и поддержали в киберспортивном мире.

Наш типичный болельщик? В основном это мужская аудитория от 15 до 30 лет. Сейчас аудитория CS – не только школьники, дисциплина привлекает и взрослых людей, которые включают в пятницу вечером киберспорт вместо футбола. Мы каждому рады», – рассказал Спортсу Герман Эль Классико.

Европейская команда G2 c 19-летним Ильей «M0nesy» Осиповом в составе известна по хлесткой манере ведения соцсетей. Это главный амбассадор трештока в киберспорте. Ну например: пару лет назад перед матчем G2 – NAVI появилось забавное видео. В нем M0nesy и его товарищ по команде Одрик «JaCkz» Джаг идут по коридору, а потом француз делает вид, что во что-то наступил. Он смотрит на подошву, куда на монтаже добавили лого NAVI, и восклицает: «Я наступил в дерьмо».

Директор G2 по медиа Саша Александров рассказывал о популярности клуба в индустрии: «По охватам и по вовлеченности аудитории мы опережаем очень много больших футбольных клубов – как минимум ПСЖ и «Баварию». Отсюда идут и спонсоры. Если бренд хочет предлагать продукт молодому поколению, он, скорее всего, не пойдет в футбол, а попробует зайти через киберспорт».

Найти подход к киберспортсменам непросто. Зачастую они закрыты в себе и не готовы тратить время и силы для записи контента:

«Это факт. В основном раскрепощенно себя чувствуют самые топ или те, кто, хотя бы иногда пробовал самостоятельно вести медиаактивность. Как в любом виде спорта, зрителей привлекают не только результаты, но и общий вайб команды, интересные персонажи, красивая форма и так далее», – объясняет Герман.

AMKAL ESPORTS тоже ведет соцсети не совсем в традиционном формате. Анонс матча против болгарской команды в телеграме:

Второй вид дохода – заработок с внутриигровых предметов, которые Valve добавляет только на время мейджоров.

Вообще, Valve – крайне интересная уникальная компания. Вот три быстрых факта про нее:

1. В структуре компании нет классического руководства, а у столов сотрудников есть колесики – это символическое и фактическое напоминание, что в любой момент можно укатить заниматься проектом, который по-настоящему нравится.

2. Основатель компании Гейб Ньюэлл начинал карьеру в Microsoft и отчислился из Гарварда, потому что за три года там научился разве что «пить пиво, делая стойку на руках в снегу».

3. В прошлом году Valve анонсировала выход новой части CS – Counter-Strike 2. Обещали выпустить летом, но получилось только осенью. Перенос – стандартное дело для игровой индустрии, но Valve никак его не объяснила, чем разгневала и так взведенное комьюнити.

Valve часто критикует за – нет слова в русском языке, которое опишет это еще точнее, – раздолбайство. Но несколько гениальных решений, которые в том числе повлияли на развитие киберспорта, Valve все-таки приняла.

Среди множества турниров мейджору удается сохранять престиж и быть главной мечтой всех каэсеров – все из-за стикеров.

Каждая команда с мейджора получает наклейку, которую фаны и обычные игроки могут приобрести внутри игры. 50% от продаж идут напрямую клубам, остальные 50% - Valve.

Более того, каждый игрок на мейджоре придумывает автограф, который также можно купить. И здесь 50% прибыли уже получает сам игрок, который буквально вписывает себя в историю CS. Играют в игру многие, но именной стикер получают только лучшие.

Автограф M0nesy в игре

В прошлом году за мейджор в Париже участники заработали около $110 млн долларов. Это от $2,6 млн до $4,5 на клуб и $200-250 тысяч на игрока.

Неплохо, но сколько нужно денег, чтобы собрать конкурентоспособную командую? AMKAL ESPORTS появился в декабре 2023-го, а уже через полгода поехал на мейджор в Копенгаген. Очень стремительный взлет с точки зрения бизнеса.

«Чтобы ставить цель выйти на мейджор, желательно нужен не один миллион. Речь не про рубли. Перед заходом в киберспорт нужно много раз все взвесить и быть уверенным, что ты действительно НАСТОЛЬКО любишь видеоигры» , – говорит Герман. Главная статья расходов – зарплаты, затем идут оплата буткемпов (тренировочная база, где игроки собираются вместе перед важными турнирами) и поездок.

При подборе игроков важно сразу определиться со стратегией: будет ли это молодой состав из малоизвестных игроков или же в команде будут играть хотя бы несколько опытных ребят.

При первом варианте будет значительно меньше затрат (точно не придется выкупать игроков из других команд и платить высокую зарплату), при втором – затрат больше, но шансы выигрывать и отбираться на топ-чемпионаты тоже повышаются.

Ключевые люди при сборе состава – капитан, который командует другими игроками во время игры, и тренер.

А зачем вообще нужен тренер в киберспорте?

В футболе и других командных видах спорта тренер – главный. Он решает все. В киберспорте же тренерство – явление относительно новое. Ему лет 10, 15 максимум. Поэтому пока непонятно, какова роль тренера в идеальном мире. Сейчас это скорее помощник команды, а не единственный решала. Хотя тенденции таковы, что авторитарный и контролирующий весь процесс тренер – очень привлекательная модель.

На данный момент лучшая команда мира – NAVI. Год назад эта фраза звучала бы абсурдно. Потому что в их составе нет звезд.

Проблема как раз в том, что раньше звездами нарекали только игроков, а NAVI – первая команда, где на передний план вышел тренер. Андрей «B1ad3» Городенский. Он тактический гений, местный Гвардиола. Недостаток уровня игры своих игроков он компенсирует погружением в стратегию и выстраиванию четкой структуры внутри игры – он управляет подопечными, будто катает в шахматы.

B1ad3 дважды выводил NAVI в топ: в первый раз – с роскошным составом и Симплом (лучшим каэсером в истории), во второй – с очень скромным подбором игроком и капитаном Алекси «Aleksib» Виролайненом, которого остальные давно списали.

Возможно, B1ad3 прямо сейчас задает тренд.

B1ad3 с очередным трофеем.

«Я думаю, что киберспорт уже приходит к модели, когда тренер – главный. По крайней мере, если говорить про топовый уровень CS. Предполагаю, что почти во всех командах тренер – ключевое звено коллектива, которое во многом определяет его игру. Если брать уровень пониже, то там тренер зачастую выступает в роли некоего ассистента, а все основные решения принимаются капитаном или игроками совместно.

На мой взгляд, в команде должен быть только один человек, ответственный за построение игры и за ее результаты. И в идеале это должен быть тренер, как третье лицо, способное увидеть картину со стороны и не подверженное лишним эмоциям и давлению. Совсем другой вопрос – насколько он демократичен, прислушивается ли к игрокам или принимает все решения в одиночку, способен ли найти баланс между этими двумя крайностями.

Современный CS требует хорошей индивидуальной формы от каждого игрока. Если капитан начнет выполнять выполнять тренерскую работу, его уровень неизбежно просядет», – рассказал нам тренер AMKAL ESPORTS Святослав «Svyat» Довбах.

Как понять человека, который увлекся киберспортом?

Очевидно, что многие успешные киберспортсмены в детстве сталкивались с непониманием родителей, которые слабо представляли, на что тратит время их ребенок. Часто понимание и интерес приходят, когда человек начинает зарабатывать. Деньги – показатель серьезности занятия.

Еще есть забавная тенденция: зачастую у топ-каэсеров есть старший брат, который сам не стал киберспортсменом, но был проводником в мир игр для родителей. Лучший игрок в истории S1mple, главное открытие этого года Donk и лучший снайпер мира M0nesy – всем им и многим другим CS показал брат.

Быть киберспортсменом – часто перемещаться по миру. Копенгаген, Белград, Остин, Лондон, Будапешт, Пекин, Абу-Даби – это далеко не полный список городов, которые примут турниры по СS в следующем году.

Каэссеры живут в самолетах и редко бывают дома. Это дополнительные сложности не только для них, но и для близких – девушек и жен, например. Как находить баланс между профессиональной и личной жизнью?

«Если хотеть, можно совместить все. Но нужен правильный партнер, который понимает твое дело. Можно ли сказать, что у про-игроков нет личной жизни? Частично – да. Но при правильном балансе и умении отдыхать все возможно», – говорит игрок AMKAL ESPORTS Владислав «Krad» Кравченко.

Тренировочный день киберспортсмена может достигать 10-12 часов. В том числе и из-за этого к 30 годам многие заканчивают, потому что не выдерживают такой интенсивный темп работы и хотят больше времени проводить с семьей, а на смену приходят молодые каэсеры, не обремененные заботами.

Игроки идут на большие жертвы ради карьеры, ставя ее в приоритет. Успех этой карьеры не на сто процентов зависит только от человека (и дело даже не в удаче).

В киберспорте полно проблем. Одна из них – читеры

Киберспорт не такой уж солнечный и приветливый. В нем, как и везде, достаточно проблем – давайте выделим одну и погрузимся в нее с головой.

Фундаментальная проблема всех онлайн-шутеров – читеры. Это люди, которые используют дополнительное программное обеспечение (чит), чтобы получить преимущество над соперником. Самый популярный чит – воллхак или просто ВХ, он позволяет видеть оппонентов через стены.

Для яда хорошо бы иметь антидот. Разработчики в курсе проблемы читов и пытаются с ней бороться, но получается так себе. Античит Valve подвергается страшной критике и зачастую не справляется. Есть другие, сторонние античиты – на турнирах в онлайне используют именно их. Они надежнее и гораздо чаще ловят нарушителей.

Но читеры и их технологии развиваются. Сейчас есть такие читы, которые невозможно обнаружить, потому что это не просто программа, а встроенный в материнскую плату микрокомпьютер.

Как сильно страдает про-сцена?

Топовых команд (первая двадцатка мирового рейтинга) это совсем не касается – они преимущественно участвуют в оффлайн-турнирах, куда физически сложно что-то пронести, плюс игроков проверяют: в случайный момент могут обыскать металлоискателем перед матчем.

А командам рангом пониже нелегко. Они играют на турнирах в интернете и могут стать жертвой нечестной игры.

В сообществе есть список команд, которых принято считать читерами, – этакий секрет Полишинеля. Из доказательств – только подозрительные моменты из матчей. Да и пока античит никого не заблокировал, все как бы в порядке.

Логичный вопрос: а почему бы просто не пропускать турниры, где есть эти странные команды?

Во-первых, это непозволительная роскошь для средних коллективов, потому что надо иметь постоянную игровую практику, а не просто тренироваться. Во-вторых, за участие в любом турнире начисляют очки, которые необходимы для прохода на мейджор. В-третьих, важно понимать, что задача читеров не всегда обыграть всех и взять первое место – их это мало интересует. Они могут и проигрывать, и выигрывать отдельные матчи в зависимости от того, насколько им это выгодно в конкретный момент. Да, речь про ставки.

Читеры – зло, которое вряд ли победят в обозримом будущем.

* * *

В киберспорт не так просто попасть, но попав однажды, вы точно останетесь в нем надолго. Это интересный, иногда наивный и постоянно развивающийся мир:

«Киберспорт не лучше классического спорта. Это отдельный мир, в котором возможны не менее эмоциональные и интересные баталии. Вряд ли возможны адекватные сравнения, но выход команды на мейджор схож на эмоции от победы на крупном футбольном турнире», – признается Герман.

Фото: AMKAL ESPORTS, HLTV.org, Valve, соцсети Блейда.