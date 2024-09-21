Как живет Т-Лига? Уличный футбол с Дзюбой, 2Drots и парнями со двора

Репортаж Ярослава Сусова.

В августе в медиафутболе появился новый турнир – Т-Лига Уличного футбола. Матчи проходили в Москве в пространстве «Депо». Cреди участников были «Амкал», 2Drots и «БроукБойз», а среди приглашенных звезд Дзюба, Гильерме, Антон Миранчук и другие.

А еще участвовали ребята с драфта – простые парни, которые сыграли рядом с кумирами. Такое объединение – важная особенность Т-Лиги. Ведь турнир сделан в стилистике дворового футбола, который объединяет в коробке всех, независимо от статуса.

Ярослав Сусов сходил на матчи Т-Лиги и своими глазами увидел, как в центре Москвы вернули вайб уличного футбола.

«Мы хотим показать, что на футбольной коробке все равны». Важное о задаче Т-Лиги

Т-Лига – не просто любительский турнир, который должен призвать детей играть в футбол. Это еще фестиваль, на котором дети и взрослые могут послушать приятную музыку, выпить лимонад с попкорном, поиграть в настольный теннис или панну и посмотреть на дружелюбные матчи между звездами профессионального футбола и медиафутбола.

«Мы хотим показать, что на коробке все равны, – рассказывает Спортсу’’ один из основателей Т-Лиги Алексей Савула, – поэтому соединяем профессиональных футболистов: Дзюбу, Джикию, Миранчука, суперпопулярных ребят из медиакоманд и ребят с улицы, которые попали в команды через драфт».

Алексей Савула руководил спортивным маркетингом в компании adidas. Он не первый раз придумывает яркие мероприятия в стилистике дворового или уличного футбола. До ковида Савула вместе с другим создателем Т-Лиги Вадимом Гродницким (бывший директор Nike по спортивному маркетингу, сейчас – главный по маркетингу в РПЛ) занимались созданием уличного комьюнити международных брендов в России. Еще один создатель Т-Лиги – Евгений Савин, бывший менеджер сборной России и директор по маркетингу Российской Премьер-Лиги.

Савула и Гродницкий причастны к созданию adidas Tango League, Nike «Бунтари коробок», турниры на крыше The Base в Москве, и открывали молодых пацанов, которые вскоре стали звездами медиафутбола. Через Tango League прошли Антон Чужой, Эльхан Салахов и Виктор Блатов, первые медийные нефиферы из «Амкала».

«Кажется, что у каждого, кто относится к футболу, есть опыт игры во дворе с утра до вечера, – продолжает Алексей Савула. – Раньше это было точкой притяжения всего двора, коробка становилась местом, в котором проходят все летние каникулы, а ты общался с друзьями и все время был в движухе . Сейчас дети больше занимаются игрой на компьютере. Кажется, из нашей культуры вымывается спортивная ДНК.

Мы встретились с боссами «Амкала» и 2Drots, Димой Егоровым из «Броуков» и Дзюбой. Всем понравилась идея просто поиграть и покайфовать в коробке 5x5.

В начале мая мы пообщались с ребятами из Т-Банка и, как в стартапе, показали им презентацию и описали, как все будет. Сказали, что приведем Дзюбу, Джикию, Германа и других звезд. Им очень понравилось – и мы быстро все организовали».

«Это был грамотно продуманный проект со всех сторон, с четким позиционированием, коммуникационной стратегией и выверенной работой в оффлайне, – объясняет Екатерина Кобленц, руководитель направления маркетинговых коммуникаций Т-Банка (титульного партнера турнира). – Аудитория Т-Банка это и дети, и их родители, и молодежь, здесь удалось найти баланс и сделать Т-Лигу интересной для всех.

Стать спонсорами такого проекта для нас очень логичный шаг – мы традиционно поддерживаем самые популярные виды спорта среди наших клиентов и любим сотрудничать с молодыми и креативными командами, которые в первую очередь думают о своих зрителях, делают фокус на эффективном партнерстве, готовы к плотному взаимодействию и дарят нашим клиентам удовольствие».

Детали о Т-Лиге: играют в «Депо» (ради уличного вайба) по уникальным правилам. Т-Банк помог организовать драфт

За четыре недели, которые проходила Т-Лига, зрители могли познакомиться с особенностями турнира. А таких набралось немало.

Матчи проходили в локации «Три вокзала. Депо» в центре Москвы. Специально для Т-Лиги там возвели стильную площадку: с игровыми зонами и настоящей уличной коробкой.

«Это очень клевая локация – мост, по которому едут поезда, старые кирпичные здания, в которых стильные рестораны. Нам нужен был уличный и андеграундный вайб» , – рассказал Алексей Савула.

В Т-Лиге участвовали 8 команд: суперзвезды медиафутбола «Амкал», 2Drots и «БроукБойз», Mandalorian Team (команда друзей Артема Дзюбы), Joga Bonita (Гильерме, Антон Миранчук, Георгий Джикия и Сослан Гатагов), PPE (People of the Earth Даниила Чалова и бренда «Ничего обычного»), «Чертаново Медиа» и Street Madness (команда футбольных фристайлеров).

Играли по уникальным правилам, которые придумывал Дмитрий Кортава:

● В командах по пять человек;

● Перед игрой два футболиста (по одному из каждой команды) играют друг против друга от ворот до ворот. Команда победителя получает преимущество – две минуты в большинстве (5 на 4);

● Три угловых – пенальти или удар в пустые ворота с чужой линии штрафной;

● Гол, забитый вратарем, считается за два;

● Каждая команда может на две минуты заменить мяч на маленький светло-зеленый. Забитые им голы удваиваются.

Еще одна фишка – драфт. Его организовывал Т-Банк, титульный партнер турнира. Участниками драфта стали клиенты Т-Банка и любители футбола. Каждая команда выбирала по два человека с улицы. Изначально организаторы выбрали 40 лучших из 500 заявок, а потом собрали их в одном месте и пригласили боссов клубов. Жека, Некит, Райзен, Егоров, Дзюба, Гильерме, Ларин и другие отсматривали и выбирали ребят себе в команду.

Кстати, уже на драфте случился первый курьез. Один из игроков отказался идти в «БроукБойз». Оказалось, он фанат 2Drots – и хотел играть против «Броуков».

«Самое ценное для нас в Т-Лиге – это то, что все участники – и спортсмены, и организаторы, и зрители, и партнеры – живые люди, – продолжает Екатерина Кобленц, руководитель направления маркетинговых коммуникаций Т-Банка. – И когда в проекте столько жизни, конечно, иногда все идет не по плану, бывают эмоции и идеи рождаются из воздуха. Мы всегда ценим динамичность и постоянное желание сделать лучше – поэтому нам в таком режиме комфортно, хотя кто-то сказал бы, что это некоторый хаос».

Один из выбранных на драфте – 15-летний Артем Газарян. Его выбрала Joga Team Гильерме. Артем оценил, как это – играть в команде с Джикией и Миранчуком.

«Мне было интересно попробовать силы на таком большом турнире с популярными футболистами, – рассказал Газарян Спортсу’’. – Увидел рекламу в интернете, сразу отправил заявку и попал на драфт. И вот, меня выбрали.

Я сейчас не играю в футбол, но раньше играл за «Спартак-Юниор» и «Крылья Советов» до 13 лет. Потом не захотел. Теперь хочу в медийном футболе поиграть. Не в профессиональном. Там интереснее, больше людей смотрит, все мои друзья, например».

Все кайфуют от уличного формата. Дзюба – в космическом шлеме и бьет с линии ворот в стиле Сапогова, а Гильерме вспомнил уличный футбол из детства в Бразилии

В Т-Лиге сделали акцент на удовольствии от футбола. Поэтому профессиональные игроки раскрепостились, а медийные – добавили остроты.

Сразу после драфта Артем Дзюба поспорил с Артемом Кузьминым – Райзеном из «БроукБойз». Райзен пообещал, что будет персонально опекать Дзюбу и сказал, что профессиональный футболист не сможет забить первый гол «Броукам» головой.

Райзен оказался прав. Первый гол Дзюбы в очном матче – ногой. Но Артем все равно попробовал доказать, что может забить головой даже на маленькой коробке в режиме 5 на 5. В конце матча с «Броуками» Дзюба выходил на пустые ворота (не было даже вратаря), подкинул мяч и, пока он катился по линии ворот, упал головой вперед и дотолкнул в стиле Алексея Сапогова.

Не получилось – футболист «Броуков» успел добежать и выбить мяч.

Вообще, Дзюба – суперзвезда Т-Лиги. Его команда называется Mandalorians, потому что Артем – фанат сериала из вселенной «Звездных войн». А на первую игру его команда вышла в звездных шлемах.

Дзюба выходил в каждом матче и очень много забивал. Он лучший бомбардир лиги – 13 голов за 3 матча. У ближайшего преследователя – Дани Крапивникова из 2Drots – тоже 13 голов, но в четырех играх.

Помимо профессионалов в каждом матче играют звезды медиафутбола и ребята с драфта, но на площадке они все равны. Профессионалы раздают автографы, фоткаются с болельщиками и смеются одноклубниками (Дзюба уговорил пацанов из «Чертаново» сыграть очный матч «на жопу» – и с улыбкой пробивал мячом поле игры), медийные – кайфуют, танцуют и пытаются победить.

«Получилось намного лучше, чем я думал. Не верил, что получится такая хорошая атмосфера, – рассказывает Спортсу’’ капитан Joga Bonita Гильерме. – Когда играешь за клуб ответственность очень большая. А тут все играют чтобы развлечь болельщиков и получать удовольствие: хи-хи-хи – ха-ха-ха.

Это такая уличная игра. Вспоминаю, как играл в детстве. А тут еще и друзья рядом – кайф. Так что стараемся максимально получать удовольствие и просто играть. Хотя в Бразилии на улице никто не любил проигрывать, мы даже дрались. Тут прямо спокойнее».

Такой подход вызвал интерес у аудитории. На каждом матче Т-Лиги трибуны и игровые зоны «Депо» были заполнены зрителями. За пределами дней матчей площадка Т-Лиги не пустовала – там проходили мероприятия, организованные лигой. Например, тренировки от топовых спортсменов – одну из них провел олимпийский чемпион Артур Далалоян.

Матчи активно смотрели и в онлайне – на Ютубе трансляции собирали от нескольких тысяч до десятков тысяч зрителей. Самый просматриваемый матч – «Амкал» против 2Drots, больше 270 тысяч .

У команды Гильермо Joga Bonita был удивительный состав. В основе – минимум три профика. На воротах – Антон Коченков (играл за «Локомотив», «Мордовию» и тульский «Арсенал»), в поле – Гильерме (да, Гиля вышел в обороне!), Антон Миранчук и Сослан Гатагов.

Так что на каждом матче его команды с бразильским названием была куча болельщиков «Локомотива».

Вот эти пацаны из академии клуба в перерыве выловили Антона Миранчука и с визгом счастья фотографировались с кумиром.

Правда, ничего не помешало им весь матч болеть за Гильерме и кричать его имя. Гиля поблагодарил персональных болельщиков. Пацаны (2014 года рождения!) сказали вратарю-защитнику: «Мы специально для вас пришли». Как будто забыли, что 20 минут искали встречи с Антоном Миранчуком…

«Я бы на всю жизнь запомнил если бы в 13 лет поиграл с Миранчуком!»

Первый сезон Т-Лиги прошел ярко: на классной локации, с множеством звезд и в теплой атмосфере объединения вокруг футбольной коробки.

«Я пропустил первые дни, – рассказал Спортсу’’ легенда медиафутбола Форзяр. – Смотрел только трансляции, не мог прийти. А тут попал – и здесь очень кайфово. Много знакомых лиц, бодрая аудитория, прикольдесная атмосфера. Такой модный движ.

Вообще, тяжеловато сделать, чтобы на футболе все смотрелось и звучало стилево. Не знаю, почему. Возможно, дело в размерах площадки – потому что на баскетболе это возможно. А тут классный музон, модно одетые люди, приятно участвовать ».

«К нам приезжали Черчесов, Карпин, Онопко, – рассказывает Алексей Савула. – Все следят, реакция позитивная. Мы создаем медийный продукт и показываем, что играть в футбол на коробке классно.

Я бы на всю жизнь запомнил если бы в 13 лет поиграл с Миранчуком! Один раз уже во взрослом возрасте я играл с Аршавиным в товарищеском матче 6 на 6. И запомнил на всю жизнь. Думаю, для ребят это опыт, который невозможно купить за деньги».

Что такое Т-Лига Уличного футбола? Отвечаем на главные вопросы о турнире

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Фото: Т-Лига Уличного футбола